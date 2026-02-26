logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Новый маршрут в ЕС: секретные подземные ходы

В Польше заявили об обнаружении подземных тоннелей на границе с Беларусью, якобы используемых для нелегальной переправки мигрантов в ЕС в пределах гибридного давления со стороны РФ

26 февраля 2026, 17:16
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На границе Польши и Беларуси обнаружили по меньшей мере четыре подземных тоннеля, которые, по оценкам польских служб, могли использоваться для нелегальной переправки мигрантов в страны Европейского Союза. Об этом сообщает The Telegraph .

Секретные тоннели на границе с Беларусью

По информации издания, в Варшаве рассматривают эту схему как один из элементов гибридной войны России против Запада. Польская сторона считает, что белорусские власти могли привлечь к проектированию и обустройству тоннелей специалистов Ближнего Востока, имеющих высокий уровень инженерной подготовки.

Среди возможных исполнителей, по оценкам польских источников, могут оказаться представители военизированных группировок из региона. В то же время официальные подтверждения причастности конкретных структур не обнародованы.

В декабре 2025 года польские пограничники обнаружили один из самых больших тоннелей вблизи села Наревка на востоке страны. Его высота составляла около 1,5 метра. Вход с белорусской стороны был замаскирован в лесной местности. По данным польской стороны, подземный ход простирался ориентировочно на 50 метров по территории Беларуси и еще примерно на 10 метров — уже на польской стороне.

По оценкам польских властей, этим маршрутом могли воспользоваться около 180 мигрантов, преимущественно выходцев из Афганистана и Пакистана.

Польские чиновники заявляют, что обладают техническими возможностями для выявления таких сооружений и ликвидации входов в них. В Варшаве подчеркивают, что ситуация на восточной границе остается частью более широкого вызова безопасности для Европейского Союза.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военные, самовольно покинувшие часть и находящиеся за пределами Украины, имеют возможность добровольно вернуться в службу без штрафов и, при определенных условиях, без уголовного наказания. Об этом сообщили в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/25/russia-sends-migrants-into-europe-through-secret-tunnels/
