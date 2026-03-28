Нові правила для водіїв в Україні: як працюватимуть штрафні бали
Нові правила для водіїв в Україні: як працюватимуть штрафні бали

В Україні планують змінити підхід до покарання водіїв — замість лише штрафів можуть запровадити систему штрафних балів

28 березня 2026, 21:04
Ткачова Марія

В Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка передбачає більш жорстке покарання за порушення правил дорожнього руху.

Правила штрафних балів для водіїв в Україні

Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко.

За його словами, нинішня система штрафів не дає бажаного ефекту. Водії можуть багаторазово порушувати правила, сплачувати штрафи і продовжувати ігнорувати вимоги безпеки на дорогах.

"Водії можуть по 10–20 разів на день перевищувати швидкість. Вони отримують штрафи, але це не змінює їхню поведінку", — пояснив нардеп.

У межах нової системи за кожне порушення нараховуватимуться штрафні бали. Якщо водій протягом року набере визначену кількість — наприклад, 15 балів — його можуть позбавити водійського посвідчення.

Після цього людині доведеться повторно проходити навчання та складати іспити, щоб повернути право керування транспортом.

Крейденко зазначив, що подібна система вже діє у низці країн, зокрема в Німеччині, Франції, США та Польщі, і показала ефективність.

На його думку, впровадження штрафних балів має змусити водіїв більш відповідально ставитися до правил дорожнього руху.

Очікується, що відповідний законопроєкт можуть ухвалити вже цього року.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що влада Ірану дозволила залучати до оборонних структур дітей віком від 12 років. Про це повідомляє Al Arabiya.
За наявною інформацією, підлітків уже використовують на контрольно-пропускних пунктах у столиці країни — Тегерані. Місцеві жителі повідомляють, що після загострення ситуації навколо міста з’явилося більше блокпостів, де чергують молоді люди, іноді у цивільному одязі, але зі зброєю.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-hochut-zaprovaditi-sistemu-shtrafnih-1774722814.html
