Нові правила для водіїв в Україні: як працюватимуть штрафні бали

Ткачова Марія
В Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, яка передбачає більш жорстке покарання за порушення правил дорожнього руху.
Правила штрафних балів для водіїв в Україні
Про це заявив народний депутат Володимир Крейденко.
За його словами, нинішня система штрафів не дає бажаного ефекту. Водії можуть багаторазово порушувати правила, сплачувати штрафи і продовжувати ігнорувати вимоги безпеки на дорогах.
"Водії можуть по 10–20 разів на день перевищувати швидкість. Вони отримують штрафи, але це не змінює їхню поведінку", — пояснив нардеп.
У межах нової системи за кожне порушення нараховуватимуться штрафні бали. Якщо водій протягом року набере визначену кількість — наприклад, 15 балів — його можуть позбавити водійського посвідчення.
Після цього людині доведеться повторно проходити навчання та складати іспити, щоб повернути право керування транспортом.
Крейденко зазначив, що подібна система вже діє у низці країн, зокрема в Німеччині, Франції, США та Польщі, і показала ефективність.
На його думку, впровадження штрафних балів має змусити водіїв більш відповідально ставитися до правил дорожнього руху.
Очікується, що відповідний законопроєкт можуть ухвалити вже цього року.