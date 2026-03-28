Новые правила для водителей в Украине: как будут работать штрафные баллы

В Украине планируется внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая предусматривает более жесткое наказание за нарушение правил дорожного движения.

Правила штрафных баллов для водителей в Украине

Об этом заявил народный депутат Владимир Крейденко .

По его словам, нынешняя система штрафов не дает желаемого эффекта. Водители могут многократно нарушать правила, платить штрафы и продолжать игнорировать требования безопасности на дорогах.

"Водители могут по 10–20 раз в день превышать скорость. Они получают штрафы, но это не изменяет их поведение", – объяснил нардеп.

В рамках новой системы за каждое нарушение будут начисляться штрафные баллы. Если водитель в течение года наберет определенное количество – например, 15 баллов – его могут лишить водительского удостоверения.

После этого человеку придется повторно проходить обучение и сдавать экзамены, чтобы вернуть право управления транспортом.

Крейденко отметил, что подобная система уже действует в ряде стран, в частности, в Германии, Франции, США и Польше, и показала эффективность.

По его мнению, внедрение штрафных баллов должно заставить водителей более ответственно относиться к правилам дорожного движения.

Ожидается, что соответствующий законопроект может быть принят уже в этом году.

