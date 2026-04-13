Нова загроза з півдня: що вже найближчим часом накриє Європу і Україну

Найближчим часом країни Європи опиняться під впливом масштабної пилової бурі, що рухається з боку пустелі Сахара. За даними метеорологічного сервісу Ventusky, шлейф африканського пилу може досягти й території України.

Це природне явище суттєво вплине на стан атмосфери. Очікується, що через концентрацію дрібних частинок піску в повітрі "небо стане мутним", а звична синява зміниться на характерний жовтуватий відтінок. Окрім візуальних ефектів, метеорологи прогнозують збільшення хмарності, яка нестиме з собою специфічну "піщану завісу".

Фахівці зазначають, що такі бурі можуть призводити до незвичних опадів — так званих "брудних дощів", та викликати дискомфорт у людей із захворюваннями дихальних шляхів. Мешканцям регіонів, де зафіксують завісу, радять обмежити тривале перебування на вулиці в пікові години запиленості.

