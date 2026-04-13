Новая угроза с юга: что уже в ближайшее время накроет Европу и Украину

В ближайшее время страны Европы окажутся под влиянием движущейся со стороны пустыни Сахара масштабной пылевой бури. По данным метеорологического сервиса Ventusky, шлейф африканской пыли может достигнуть и территории Украины.

Это природное явление существенно повлияет на состояние атмосферы. Ожидается, что из-за концентрации мелких частиц песка в воздухе "небо станет мутным", а привычная синева сменится характерным желтоватым оттенком. Кроме визуальных эффектов, метеорологи прогнозируют увеличение облачности, которая будет нести с собой специфический "песчаный занавес".

Специалисты отмечают, что такие бури могут приводить к необычным осадкам — так называемым "грязным дождям" и вызывать дискомфорт у людей с заболеваниями дыхательных путей. Жителям регионов, где зафиксируют занавес, советуют ограничить длительное пребывание на улице в пиковые часы запыленности.

