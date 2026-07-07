«Нова пошта» зробила заяву щодо роботи та компенсацій за посилки на тлы ударів по терміналах

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Недилько Ксения
Логістична компанія "Нова пошта" виступила з офіційною заявою після ранкового ворожого обстрілу Кривого Рогу, внаслідок якого руйнувань зазнав місцевий сортувальний термінал. У компанії наголосили, що завдяки вчасному перебуванню людей у захисних спорудах ніхто з персоналу не зазнав травм, а для клієнтів уже запроваджено альтернативні маршрути доставки.
Наслідки удару по Новій Пошті в Кривому Розі. Фото: ДніпрОВА
Під час ранкової повітряної атаки на Кривий Ріг під ударом опинився сортувальний термінал компанії. Проте найважливішим рушійним чинником у цій ситуації стало дотримання правил безпеки, що дозволило уникнути жертв серед працівників.
Точні масштаби пошкоджень посилок та самого майна наразі підраховуються. Фахівці обіцяють оприлюднити конкретні дані щодо зачеплених вантажів одразу після завершення першочергових робіт.
Керівництво компанії окремо звернулося до громадян через поширення неправдивих чуток у мережі та запевнило, що бізнес продовжує працювати без зупинок завдяки підготовленим заздалегідь планам на випадок криз.
Вся поштова мережа наразі функціонує у звичному режимі. При цьому в "Новій пошті" підкреслюють, що у випадку виникнення нових загроз графік та формат роботи конкретних відділень чи терміналів будуть гнучко та миттєво коригуватися задля безпеки людей.
Компанія вкотре підтвердила свою незмінну політику фінансової відповідальності перед клієнтами, чиє майно постраждало від дій країни-агресора.
Представники фірми обіцяють самостійно вийти на зв'язок із кожною людиною, чий вантаж було втрачено, для швидкого оформлення грошових виплат. Водночас клієнти мають змогу і самі подати заявку, зателефонувавши до цілодобового всеукраїнського контакт-центру за безкоштовним номером 0-800-500-609, а стежити за поточним статусом своїх посилок можна онлайн через фірмовий мобільний додаток чи вебресурс.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що монітори попереджали про удари по терміналах "Нової Пошти" ще в двох областях.