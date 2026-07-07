«Нова пошта» зробила заяву щодо роботи та компенсацій за посилки на тлы ударів по терміналах

Логістична компанія "Нова пошта" виступила з офіційною заявою після ранкового ворожого обстрілу Кривого Рогу, внаслідок якого руйнувань зазнав місцевий сортувальний термінал. У компанії наголосили, що завдяки вчасному перебуванню людей у захисних спорудах ніхто з персоналу не зазнав травм, а для клієнтів уже запроваджено альтернативні маршрути доставки.

Наслідки удару по Новій Пошті в Кривому Розі. Фото: ДніпрОВА

Під час ранкової повітряної атаки на Кривий Ріг під ударом опинився сортувальний термінал компанії. Проте найважливішим рушійним чинником у цій ситуації стало дотримання правил безпеки, що дозволило уникнути жертв серед працівників.

"Найголовніше, що наші працівники не постраждали, адже на момент атаки всі перебували в укриттях, які облаштовані на території логістичного об'єкту, — наголошують у компанії "Нова пошта". — Життя нашої команди та клієнтів — це безумовний пріоритет. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки".

Точні масштаби пошкоджень посилок та самого майна наразі підраховуються. Фахівці обіцяють оприлюднити конкретні дані щодо зачеплених вантажів одразу після завершення першочергових робіт.

Спростування фейків та стабільність логістики

Керівництво компанії окремо звернулося до громадян через поширення неправдивих чуток у мережі та запевнило, що бізнес продовжує працювати без зупинок завдяки підготовленим заздалегідь планам на випадок криз.

"Попри атаку, ми забезпечуємо безперервність логістичних процесів і тримаємо все під контролем, — зазначають у пресслужбі компанії. — За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін".

Вся поштова мережа наразі функціонує у звичному режимі. При цьому в "Новій пошті" підкреслюють, що у випадку виникнення нових загроз графік та формат роботи конкретних відділень чи терміналів будуть гнучко та миттєво коригуватися задля безпеки людей.

Повне повернення коштів за знищені посилки

Компанія вкотре підтвердила свою незмінну політику фінансової відповідальності перед клієнтами, чиє майно постраждало від дій країни-агресора.

"Ми відшкодуємо клієнтам втрачені відправлення", — офіційно декларує поштовий оператор. — "Нова пошта, як і завжди, бере на себе повну відповідальність і компенсує клієнтам 100% оголошеної вартості відправлень, які постраждали внаслідок атак".

Представники фірми обіцяють самостійно вийти на зв'язок із кожною людиною, чий вантаж було втрачено, для швидкого оформлення грошових виплат. Водночас клієнти мають змогу і самі подати заявку, зателефонувавши до цілодобового всеукраїнського контакт-центру за безкоштовним номером 0-800-500-609, а стежити за поточним статусом своїх посилок можна онлайн через фірмовий мобільний додаток чи вебресурс.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що монітори попереджали про удари по терміналах "Нової Пошти" ще в двох областях.