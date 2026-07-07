«Новая почта» сделала заявление о работе и компенсациях за посылки на фоне ударов по терминалам

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Недилько Ксения
Логистическая компания "Новая почта" выступила с официальным заявлением после утреннего вражеского обстрела Кривого Рога, в результате которого разрушения потерпел местный сортировочный терминал. В компании подчеркнули, что благодаря своевременному пребыванию людей в защитных сооружениях никто из персонала не получил травм, а для клиентов уже введены альтернативные маршруты доставки.
Последствия удара по Новой почте в Кривом Роге. Фото: ДнепрОВА
Во время утренней воздушной атаки на Кривой Рог под ударом оказался сортировочный терминал компании. Однако самым важным движущим фактором в этой ситуации стало соблюдение правил безопасности, что позволило избежать жертв среди работников.
Точные масштабы повреждений посылок и самого имущества подсчитываются. Специалисты обещают обнародовать конкретные данные о затронутых грузах сразу после завершения первоочередных работ.
Руководство компании отдельно обратилось к гражданам из-за распространения ложных слухов в сети и заверило, что бизнес продолжает работать без остановок благодаря заранее подготовленным планам на случай кризисов.
Вся почтовая сеть функционирует в обычном режиме. При этом в Новой почте подчеркивают, что в случае возникновения новых угроз график и формат работы конкретных отделений или терминалов будут гибко и мгновенно корректироваться для безопасности людей.
Компания еще раз подтвердила свою неизменную политику финансовой ответственности перед клиентами, чье имущество пострадало от действий страны-агрессора.
Представители фирмы обещают самостоятельно выйти на связь с каждым человеком, чей груз был потерян для быстрого оформления денежных выплат. В то же время клиенты могут и сами подать заявку, позвонив по круглосуточному всеукраинскому контакт-центру за бесплатным номером 0-800-500-609, а следить за текущим статусом своих посылок можно онлайн через фирменное мобильное приложение или вебресурс.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторы предупреждали об ударах по терминалам "Новой Почты" еще в двух областях.