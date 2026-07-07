«Новая почта» сделала заявление о работе и компенсациях за посылки на фоне ударов по терминалам

Логистическая компания "Новая почта" выступила с официальным заявлением после утреннего вражеского обстрела Кривого Рога, в результате которого разрушения потерпел местный сортировочный терминал. В компании подчеркнули, что благодаря своевременному пребыванию людей в защитных сооружениях никто из персонала не получил травм, а для клиентов уже введены альтернативные маршруты доставки.

Последствия удара по Новой почте в Кривом Роге. Фото: ДнепрОВА

Во время утренней воздушной атаки на Кривой Рог под ударом оказался сортировочный терминал компании. Однако самым важным движущим фактором в этой ситуации стало соблюдение правил безопасности, что позволило избежать жертв среди работников.

"Самое главное, что наши работники не пострадали, ведь на момент атаки все находились в укрытиях, обустроенных на территории логистического объекта, — отмечают в компании "Новая почта". — Жизнь нашей команды и клиентов — безусловный приоритет. Сейчас на месте работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки".

Точные масштабы повреждений посылок и самого имущества подсчитываются. Специалисты обещают обнародовать конкретные данные о затронутых грузах сразу после завершения первоочередных работ.

Опровержение фейков и стабильность логистики

Руководство компании отдельно обратилось к гражданам из-за распространения ложных слухов в сети и заверило, что бизнес продолжает работать без остановок благодаря заранее подготовленным планам на случай кризисов.

"Несмотря на атаку, мы обеспечиваем непрерывность логистических процессов и держим все под контролем, — отмечают в пресс-службе компании. — За годы полномасштабной войны мы построили систему, позволяющую оперативно реагировать на подобные вызовы. Компания уже задействовала резервные логистические схемы, поэтому доставка отправлений осуществляется без существенных изменений".

Вся почтовая сеть функционирует в обычном режиме. При этом в Новой почте подчеркивают, что в случае возникновения новых угроз график и формат работы конкретных отделений или терминалов будут гибко и мгновенно корректироваться для безопасности людей.

Полный возврат средств за уничтоженные посылки

Компания еще раз подтвердила свою неизменную политику финансовой ответственности перед клиентами, чье имущество пострадало от действий страны-агрессора.

"Мы возместим клиентам потерянные отправления, — официально декларирует почтовый оператор. — Новая почта, как всегда, берет на себя полную ответственность и компенсирует клиентам 100% объявленной стоимости отправлений, пострадавших в результате атак".

Представители фирмы обещают самостоятельно выйти на связь с каждым человеком, чей груз был потерян для быстрого оформления денежных выплат. В то же время клиенты могут и сами подать заявку, позвонив по круглосуточному всеукраинскому контакт-центру за бесплатным номером 0-800-500-609, а следить за текущим статусом своих посылок можно онлайн через фирменное мобильное приложение или вебресурс.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторы предупреждали об ударах по терминалам "Новой Почты" еще в двух областях.