Неймовірна відповідь СБУ: Золкін відреагував на те, що розкопав Железняк

Блогер та волонтер Володимир Золкін заявив, що оприлюднення персональних даних адміністраторів популярних телеграм-каналів може мати негативні наслідки для інформаційної безпеки держави.

Анонімні телеграм-канали в Україні

Йдеться про відповідь Служби Безпеки України на запит народного депутата Ярослава Железняка щодо власників телеграм-каналів "Інсайдер", "Україна Сейчас", "Реальна війна", "Україна Online" та "Times of Ukraine".

За словами Золкіна, після публікації листа у соцмережах інформацію підхопили російські ресурси. Він висловив занепокоєння тим, що у відкритий доступ потрапили персональні дані людей, які займаються протидією інформаційній агресії РФ.

У своєму дописі Золкін зробив висновок про ризики подібних публікацій для державних інтересів та інформаційної безпеки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Центр вивчення окупації повідомляє, що у російських військах могли надійти розпорядження відмовитися від використання месенджера "MAX" на пристроях із розширеними мультимедійними можливостями.

За даними джерел, відповідні вказівки стосуються встановлення та використання застосунку на телефонах і планшетах, які вже раніше підпадали під обмеження. Водночас, за інформацією Центру, російські військові продовжують користуватися Telegram. У російських медіа з іронією коментують ситуацію, заявляючи, що на тлі обмежень Telegram у війська нібито надходять розпорядження про заборону "найзахищенішого у світі національного месенджера". Також згадується про можливу появу нової "канонічної програми", яка "не матиме аналогів". Офіційного підтвердження цих змін з боку російського Міноборони наразі немає.

