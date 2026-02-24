Невероятный ответ СБУ: Золкин отреагировал на то, что раскопал Железняк

Блогер и волонтер Владимир Золкин заявил, что обнародование персональных данных администраторов популярных телеграмм-каналов может иметь негативные последствия для информационной безопасности государства.

Анонимные телеграмм-каналы в Украине

Речь идет об ответе Службы Безопасности Украины на запрос народного депутата Ярослава Железняка относительно владельцев телеграмм-каналов "Инсайдер", "Украина Сейчас", "Реальная война", "Украина Online" и "Times of Ukraine".

По словам Золкина, после публикации письма в соцсетях информацию подхватили российские ресурсы. Он выразил обеспокоенность тем, что в открытый доступ попали персональные данные людей, занимающихся противодействием информационной агрессии РФ.

В своем сообщении Золкин сделал вывод о рисках подобных публикаций для государственных интересов и информационной безопасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Центр изучения оккупации сообщает, что в российских войсках могли поступить распоряжения отказаться от использования мессенджера "MAX" на устройствах с расширенными мультимедийными возможностями.

По данным источников, соответствующие указания касаются установки и использования приложения на телефонах и планшетах, уже ранее подпадавших под ограничения. В то же время, по информации Центра, российские военные продолжают использовать Telegram. В российских медиа с иронией комментируют ситуацию, заявляя, что на фоне ограничений Telegram в войска якобы поступают распоряжения о запрете самого "защищенного в мире национального мессенджера". Также упоминается о возможном появлении новой "канонической программы", которая "не будет иметь аналогов". Официального подтверждения этих изменений со стороны российского Минобороны пока нет.

