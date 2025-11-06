Неякісні кулемети на мільйони гривень: хто відповідатиме за зброю, яку поставили ЗСУ

Закупівля зброї чи забезпечення інших потреб армії в Україні нерідко відбувається зі скандалами. І якщо неякісні куртки чи завищені ціни на продукти — це злочин, який не несе прямих ризиків життю військових, то неякісна зброя на фронті — це підвищений ризик.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

В Офісі генерального прокурора повідомили, що посадовці Міноборони та держпідприємства поставили ЗСУ неякісні кулемети на мільйони гривень. Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із департаментів Міністерства оборони України та керівника держпідприємства направлено до суду.

“Вони уклали договір на закупівлю 400 кулеметів, однак частина поставленої зброї не відповідала вимогам контракту та була непридатною до використання. Дії зазначених осіб призвели до збитків державі на суму майже 187 млн грн і створили умови, що перешкоджали діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Частину коштів підприємство згодом повернуло державі”, — йдеться у повідомленні Офісу.

Прокурор у справі зауважив, що протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю та здоров’ю самих бійців. Прокурор у справі наголосив, неприпустимим є будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових.

Дії посадовців кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме привласнення та розтрата майна, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

