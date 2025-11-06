Неякісні кулемети на мільйони гривень: хто відповідатиме за зброю, яку поставили ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Закупівля зброї чи забезпечення інших потреб армії в Україні нерідко відбувається зі скандалами. І якщо неякісні куртки чи завищені ціни на продукти — це злочин, який не несе прямих ризиків життю військових, то неякісна зброя на фронті — це підвищений ризик.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
В Офісі генерального прокурора повідомили, що посадовці Міноборони та держпідприємства поставили ЗСУ неякісні кулемети на мільйони гривень. Обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із департаментів Міністерства оборони України та керівника держпідприємства направлено до суду.
Прокурор у справі зауважив, що протиправні дії посадовців призвели до того, що на фронт могли потрапити кулемети, які не відповідали вимогам ведення бойових дій та могли створити загрозу життю та здоров’ю самих бійців. Прокурор у справі наголосив, неприпустимим є будь-яке зловживання, яке ставить під загрозу життя військових.
Дії посадовців кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме привласнення та розтрата майна, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чому на фронт не доїхали дрони.