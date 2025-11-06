logo

Общество происшествия Некачественные пулеметы на миллионы гривен: кто будет отвечать за оружие, которое поставили ВСУ
НОВОСТИ

Некачественные пулеметы на миллионы гривен: кто будет отвечать за оружие, которое поставили ВСУ

За закупку некачественных пулеметов будут судить должностных лиц Минобороны и госпредприятия

6 ноября 2025, 15:55
Автор:
Кречмаровская Наталия

Закупка оружия или других нужд армии в Украине нередко происходит со скандалами. И если некачественные куртки или завышенные цены на продукты — это преступление, не несущее прямых рисков жизни военных, то некачественное оружие на фронте – это повышенный риск.

Некачественные пулеметы на миллионы гривен: кто будет отвечать за оружие, которое поставили ВСУ

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Офисе генерального прокурора сообщили, что должностные лица Минобороны и госпредприятия поставили ВСУ некачественные пулеметы на миллионы гривен. Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из департаментов Министерства обороны Украины и руководителя госпредприятия направлен в суд.

"Они заключили договор на закупку 400 пулеметов, однако часть поставленного оружия не отвечала требованиям контракта и была непригодной к использованию. Действия указанных лиц привели к ущербу государству на сумму почти 187 млн грн и создали условия, препятствовавшие деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Часть средств предприятие впоследствии вернуло государству", – говорится в сообщении Офиса.

Прокурор по делу отметил, что противоправные действия чиновников привели к тому, что на фронт могли попасть пулеметы, которые не отвечали требованиям ведения боевых действий и могли создать угрозу жизни и здоровью самих бойцов. Прокурор по делу подчеркнул, недопустимо любое злоупотребление, которое ставит под угрозу жизнь военных.

Действия должностных лиц квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно присвоение и растрата имущества, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что почему на фронт не доехали дроны.




Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/skerovano-do-sudu-posadovci-minoboroni-ta-derzpidprijemstva-postavili-zsu-neyakisni-kulemeti-na-milioni-griven
