Некачественные пулеметы на миллионы гривен: кто будет отвечать за оружие, которое поставили ВСУ

Кречмаровская Наталия
Закупка оружия или других нужд армии в Украине нередко происходит со скандалами. И если некачественные куртки или завышенные цены на продукты — это преступление, не несущее прямых рисков жизни военных, то некачественное оружие на фронте – это повышенный риск.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Офисе генерального прокурора сообщили, что должностные лица Минобороны и госпредприятия поставили ВСУ некачественные пулеметы на миллионы гривен. Обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из департаментов Министерства обороны Украины и руководителя госпредприятия направлен в суд.
Прокурор по делу отметил, что противоправные действия чиновников привели к тому, что на фронт могли попасть пулеметы, которые не отвечали требованиям ведения боевых действий и могли создать угрозу жизни и здоровью самих бойцов. Прокурор по делу подчеркнул, недопустимо любое злоупотребление, которое ставит под угрозу жизнь военных.
Действия должностных лиц квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а именно присвоение и растрата имущества, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.
