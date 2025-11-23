Невимовна трагедія на Черкащині: страшенна смерть дітей

Увечері, 22 лютого, рятувальники Черкаської області отримали повідомлення про масштабну пожежу в приватному будинку в Уманському районі. За словами матері, полум’я охопило все приміщення, у той час як у середині перебували її діти.

Пожежа на Черкащині забрала життя дітей

Пожежники прибули на місце та оперативно локалізували вогонь на площі 56 квадратних метрів. Однак під час огляду будівлі вони виявили загиблих дітей — троє тіл та один фрагмент, який попередньо може належати четвертій дитині.

За попередніми даними, це діти 2018, 2020, 2022 та 2025 років народження.

Ще одну дитину, 2017 року народження, рятувальники передали медикам. Вона отримала опіки рук І ступеня та ознаки отруєння продуктами горіння.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що погодні умови, зокрема туман і дощ, мають суттєвий вплив на перебіг бойових дій. Вони можуть бути як допомогою, так і створювати додаткові ризики для українських підрозділів.

У Генштабі зазначають, що густий туман полегшує проведення ротацій, логістичних операцій та переміщення техніки, адже знижує видимість та ускладнює роботу ворожих дронів-розвідників. Водночас такі ж переваги отримують і російські війська, тому підрозділи ЗСУ змушені діяти максимально зібрано. За словами військових, туман та дощ часто стають "ідеальною" погодою для противника, який намагається використовувати обмежену видимість для штурмових дій. У таких умовах суттєво зменшується можливість своєчасного виявлення груп штурмовиків чи бронетехніки за допомогою безпілотників.

