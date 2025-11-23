logo_ukra

BTC/USD

86111

ETH/USD

2811.49

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Невимовна трагедія на Черкащині: страшенна смерть дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Невимовна трагедія на Черкащині: страшенна смерть дітей

На Черкащині під час пожежі в житловому будинку загинули діти: одну дитину госпіталізовано

23 листопада 2025, 10:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Увечері, 22 лютого, рятувальники Черкаської області отримали повідомлення про масштабну пожежу в приватному будинку в Уманському районі. За словами матері, полум’я охопило все приміщення, у той час як у середині перебували її діти.

Невимовна трагедія на Черкащині: страшенна смерть дітей

Пожежа на Черкащині забрала життя дітей

Пожежники прибули на місце та оперативно локалізували вогонь на площі 56 квадратних метрів. Однак під час огляду будівлі вони виявили загиблих дітей — троє тіл та один фрагмент, який попередньо може належати четвертій дитині.

За попередніми даними, це діти 2018, 2020, 2022 та 2025 років народження.

Ще одну дитину, 2017 року народження, рятувальники передали медикам. Вона отримала опіки рук І ступеня та ознаки отруєння продуктами горіння.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що погодні умови, зокрема туман і дощ, мають суттєвий вплив на перебіг бойових дій. Вони можуть бути як допомогою, так і створювати додаткові ризики для українських підрозділів.
У Генштабі зазначають, що густий туман полегшує проведення ротацій, логістичних операцій та переміщення техніки, адже знижує видимість та ускладнює роботу ворожих дронів-розвідників. Водночас такі ж переваги отримують і російські війська, тому підрозділи ЗСУ змушені діяти максимально зібрано. За словами військових, туман та дощ часто стають "ідеальною" погодою для противника, який намагається використовувати обмежену видимість для штурмових дій. У таких умовах суттєво зменшується можливість своєчасного виявлення груп штурмовиків чи бронетехніки за допомогою безпілотників.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dsns_cherkasy/6263
Теги:

Новини

Всі новини