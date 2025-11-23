Невыразимая трагедия в Черкасской области: страшная смерть детей

Вечером, 22 февраля, спасатели Черкасской области получили уведомление о масштабном пожаре в частном доме в Уманском районе. По словам матери, пламя охватило все помещение, в то время как внутри находились ее дети.

Пожар на Черкащине забрал жизнь детей

Пожарные прибыли и оперативно локализовали огонь на площади 56 квадратных метров. Однако при осмотре здания они обнаружили погибших детей — трое тел и один фрагмент, который предварительно может принадлежать четвертому ребенку.

По предварительным данным, это дети 2018, 2020, 2022 и 2025 годов рождения.

Еще одного ребенка, 2017 года рождения, спасатели передали медикам. Она получила ожоги рук I степени и признаки отравления продуктами горения.

Причины возникновения пожара устанавливают. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня.

