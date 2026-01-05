Несподівана знахідка, яка боліла: що дістали з руки 13-річної дівчинки

У 13-річної дівчинки з Дублян лікарі виявили швейну голку, що глибоко проникла в м’які тканини руки. Ні сама дитина, ні її батьки тривалий час не здогадувалися, що саме стало причиною болю.

З руки підлітка дістали голку

Усе почалося з невеликої цятки на руці, яку родина сприйняла як звичайний укус комахи. Однак уже за кілька днів на цьому місці з’явилося болюче ущільнення, рука почала набрякати, а біль став настільки сильним, що дівчинка не могла зігнути кінцівку. Після цього батьки звернулися по медичну допомогу.

Під час огляду лікарів насторожив характер болю — він поширювався вглиб тканин. Після проведення ультразвукового обстеження медики виявили сторонній металевий предмет. Для підтвердження діагнозу дитині зробили рентген, який показав, що голка увійшла в руку під кутом близько 45 градусів і застрягла глибоко в товщі м’яза.

Як з’ясувалося, напередодні дівчинка шила новорічну прикрасу для школи й залишила голки на столі. Вранці, збираючись до школи в напівтемряві через відключення електроенергії, вона відчула різкий укол, але не надала цьому значення.

За тиждень перебування в тілі голка просунулася ще глибше. Лікарі попередили: якби сторонній предмет мігрував далі, він міг би пошкодити судини або нервові закінчення, що становило серйозну загрозу для здоров’я дитини.

Під час операції ключовим завданням було витягнути голку точно по траєкторії її входження, щоб уникнути перелому металу. За допомогою рентген-навігації хірурги точно визначили місце стороннього тіла, виконали невеликий розріз і безпечно видалили голку.

Додатково з’ясувалося, що дівчинка не була вакцинована від правця — небезпечної інфекції, якою можна заразитися при травмуванні металевими предметами. У разі розвитку захворювання рівень смертності може сягати до 70%. Щоб запобігти ризикам, дитині одразу після операції провели екстрену вакцинацію.

Лікарі наголошують: цей випадок є серйозним нагадуванням для батьків про важливість планових щеплень і необхідність звертатися по медичну допомогу навіть тоді, коли травма здається незначною.

