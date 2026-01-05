Неожиданная находка, которая болела: что достали из руки 13-летней девочки

У 13-летней девочки из Дублян врачи обнаружили швейную иглу, глубоко проникшую в мягкие ткани руки. Ни сам ребенок, ни его родители долго не догадывались, что именно стало причиной боли.

Из руки подростка достали иголку

Все началось с небольшой точки на руке, которую семья восприняла как обычный укус насекомого. Однако уже через несколько дней на этом месте появилось болезненное уплотнение, рука начала отекать, а боль стала настолько сильной, что девочка не могла согнуть конечность. После этого родители обратились за медицинской помощью.

Во время осмотра врачей насторожил характер боли – он распространялся вглубь тканей. После проведения ультразвукового обследования медики обнаружили посторонний металлический предмет. Для подтверждения диагноза ребенку сделали рентген, показавший, что игла вошла в руку под углом около 45 градусов и застряла глубоко в толще мышцы.

Как выяснилось, накануне девочка шила новогоднее украшение для школы и оставила иглы на столе. Утром, собираясь в школу в полумраке из-за отключения электроэнергии, она почувствовала резкий укол, но не придала этому значения.

Через неделю пребывания в теле игла продвинулась еще глубже. Врачи предупредили: если бы посторонний предмет мигрировал дальше, он мог бы повредить сосуды или нервные окончания, что представляло серьезную угрозу для здоровья ребенка.

Во время операции ключевой задачей было вытащить иглу точно по траектории ее вхождения во избежание перелома металла. С помощью рентген-навигации хирурги точно определили место инородного тела, выполнили небольшой разрез и безопасно удалили иглу.

Дополнительно выяснилось, что девочка не была вакцинирована от столбняка – опасной инфекции, которой можно заразиться при травмировании металлическими предметами. В случае развития заболевания уровень смертности может достигать 70%. Чтобы предотвратить риски, ребенку сразу после операции провели экстренную вакцинацию.

Врачи отмечают: этот случай является серьезным напоминанием для родителей о важности плановых прививок и необходимости обращаться за медицинской помощью даже тогда, когда травма кажется незначительной.

