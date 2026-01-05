Прихований штурм: куди росіяни намагалися лізти через газопровід

На Куп’янському напрямку російські війська намагалися використати газотранспортний трубопровід "Союз" для прихованого просування та накопичення особового складу. Спробу штурму зірвали підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади у складі 7 корпусу ДШВ.

Ситуація на Купʼянському напрямку

Противник діяв північніше населеного пункту Новоплатонівка, намагаючись просунутися у напрямку Нової Кругляківки та Загризового. Для цієї операції російська сторона залучила близько 50 військовослужбовців, розраховуючи на прихований вихід через інфраструктурний об’єкт.

Українські десантники своєчасно виявили наміри ворога. У взаємодії з суміжними підрозділами Сил оборони спробу прориву було зупинено ще на початковому етапі. За підтвердженими даними, ліквідовано щонайменше 40 російських військових.

У результаті бойових дій противник не досяг жодної з поставлених цілей, а ситуацію в смузі відповідальності бригади вдалося стабілізувати.

Наразі в зоні відповідальності 77-ї бригади ворог продовжує діяти малими групами, намагаючись здійснювати просочування між позиціями. Усі ці спроби перебувають під постійним контролем українських підрозділів і оперативно припиняються.

Підрозділи 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади й надалі виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку.

