Скрытый штурм: куда россияне пытались лезть через газопровод

На Купянском направлении российские войска пытались использовать газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого продвижения и накопления личного состава. Попытку штурма сорвали подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады Приднепровья в составе 7 корпуса ДШВ.

Ситуация на Купянском направлении

Противник действовал севернее населенного пункта Новоплатоновка, пытаясь продвинуться в направлении Новой Кругляковки и Загрызового. Для этой операции российская сторона привлекла около 50 военнослужащих, рассчитывая на скрытый выход через инфраструктурный объект.

Украинские десантники своевременно обнаружили намерения врага. Во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны попытка прорыва была остановлена еще на начальном этапе. По подтвержденным данным, ликвидировано не менее 40 российских военных.

В результате боевых действий противник не достиг ни одной из поставленных целей, а ситуацию в полосе ответственности бригады удалось стабилизировать.

В зоне ответственности 77-й бригады враг продолжает действовать малыми группами, пытаясь осуществлять утечку между позициями. Все эти попытки находятся под постоянным контролем украинских подразделений и оперативно прекращаются.

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады и дальше выполняют боевые задания на Купянском направлении.

