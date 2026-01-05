logo

BTC/USD

93851

ETH/USD

3190.39

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Скрытый штурм: куда россияне пытались лезть через газопровод
commentss НОВОСТИ Все новости

Скрытый штурм: куда россияне пытались лезть через газопровод

В Харьковской области враг пытался прорваться через газопровод «Союз», но был остановлен

5 января 2026, 18:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Купянском направлении российские войска пытались использовать газотранспортный трубопровод "Союз" для скрытого продвижения и накопления личного состава. Попытку штурма сорвали подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады Приднепровья в составе 7 корпуса ДШВ.

Скрытый штурм: куда россияне пытались лезть через газопровод

Ситуация на Купянском направлении

Противник действовал севернее населенного пункта Новоплатоновка, пытаясь продвинуться в направлении Новой Кругляковки и Загрызового. Для этой операции российская сторона привлекла около 50 военнослужащих, рассчитывая на скрытый выход через инфраструктурный объект.

Украинские десантники своевременно обнаружили намерения врага. Во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны попытка прорыва была остановлена еще на начальном этапе. По подтвержденным данным, ликвидировано не менее 40 российских военных.

В результате боевых действий противник не достиг ни одной из поставленных целей, а ситуацию в полосе ответственности бригады удалось стабилизировать.

В зоне ответственности 77-й бригады враг продолжает действовать малыми группами, пытаясь осуществлять утечку между позициями. Все эти попытки находятся под постоянным контролем украинских подразделений и оперативно прекращаются.

Подразделения 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады и дальше выполняют боевые задания на Купянском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко выразил сомнение в том, что Кирилл Буданов после кадровых изменений действительно станет человеком, приближенным к принятию решений президентом.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oaembr77/1004
Теги:

Новости

Все новости