«Не знаю, що з ними сталося»: нові деталі трагедії на Львівщині
НОВИНИ

«Не знаю, що з ними сталося»: нові деталі трагедії на Львівщині

На Львівщині правоохоронці розслідують трагедію, де, за попередніми даними, чоловік застрелив двох дітей і наклав на себе руки

16 лютого 2026, 21:38
Автор:
Ткачова Марія

У селі Станіславчик Золочівського району Львівської області сталася трагедія, внаслідок якої загинули двоє дітей та їхній батько. За попередніми даними правоохоронців, 42-річний чоловік застрелив 13-річного сина та 15-річну доньку, після чого вчинив самогубство.

«Не знаю, що з ними сталося»: нові деталі трагедії на Львівщині

Батько застрелив своїх дітей, а згодом й себе

Постріли ввечері почула мати чоловіка, яка проживала разом із родиною в одному будинку. Вона зайшла до кімнати та виявила тіла сина й онуків. На місце події прибули правоохоронці та медики.

За інформацією поліції, чоловік раніше працював єгерем і мав офіційно зареєстровану гладкоствольну рушницю. Обставини використання зброї та точний перебіг подій встановлюються в межах кримінального провадження.

Сусіди та знайомі родини характеризують сім’ю як благополучну. За їхніми словами, чоловік доглядав за дітьми, водив їх до школи та займався господарством. Мати дітей у січні поїхала на заробітки до Польщі.

За попередніми даними джерел у правоохоронних органах, однією з можливих причин трагедії міг стати конфлікт між подружжям. Остаточні висновки слідчі планують зробити після допиту дружини загиблого та проведення необхідних експертиз.

Правоохоронці закликають громадян не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних результатів розслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про можливу підготовку Росією масованого удару по Україні. За його словами, логіка дій ворога залишається незмінною — удари завдаються у моменти максимального навантаження на енергосистему та перед важливими міжнародними подіями.



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/130626
