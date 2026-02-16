logo

«Не знаю, что с ними произошло»: новые детали трагедии во Львовской области
commentss НОВОСТИ Все новости

«Не знаю, что с ними произошло»: новые детали трагедии во Львовской области

На Львовщине правоохранители расследуют трагедию, где, по предварительным данным, мужчина застрелил двоих детей и покончил с собой

16 февраля 2026, 21:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В селе Станиславчик Золочевского района Львовской области произошла трагедия, в результате которой погибли двое детей и их отец. По предварительным данным правоохранителей, 42-летний мужчина застрелил 13-летнего сына и 15-летнюю дочь, после чего совершил самоубийство.

«Не знаю, что с ними произошло»: новые детали трагедии во Львовской области

Отец застрелил своих детей, а потом и себя

Выстрелы вечером услышала мать мужчины, проживавшей вместе с семьей в одном доме. Она вошла в комнату и обнаружила тела сына и внуков. На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

По информации полиции, мужчина ранее работал егерем и имел официально зарегистрированное гладкоствольное ружье. Обстоятельства использования оружия и точное течение событий устанавливаются в рамках уголовного производства.

Соседи и семьи характеризуют семью как благополучную. По их словам, мужчина ухаживал за детьми, водил их в школу и занимался хозяйством. Мать детей в январе уехала на заработки в Польшу.

По предварительным данным источников в правоохранительных органах, одной из возможных причин трагедии мог стать конфликт между супругами. Окончательные выводы следователи планируют сделать после допроса супруги погибшего и проведения необходимых экспертиз.

Правоохранители призывают граждан не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных результатов расследования.

Источник: https://t.me/dmytrogordon_official/130626
