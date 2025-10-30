Прокурори Хмельницької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного священника чоловічого монастиря за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Не вбивай: священник порушив шосту Божу заповідь прямо на території монастиря

Подія сталася в серпні цього року на території монастиря у місті Старокостянтинів.

У стані алкогольного сп’яніння священник розпочав словесний конфлікт із 51-річним чоловіком. Під час суперечки він побив його, завдаючи численних ударів руками та ногами.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Хмельницького районного управління ГУНП в області.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. У мережі з’явилося відео конфлікту, а в Одеському обласному ТЦК та СП офіційно прокоментували цю подію.

"Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців. Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок", – наголошують в ТЦК.