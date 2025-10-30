Прокуроры Хмельницкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего священника мужского монастыря по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Не убий: священник нарушил шестую заповедь Божью прямо на территории монастыря

Событие произошло в августе этого года на территории монастыря в городе Староконстантинов.

В состоянии алкогольного опьянения священник начал словесный конфликт с 51-летним мужчиной. Во время спора он избил его, нанося многочисленные удары руками и ногами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляли следователи Хмельницкого ГУНП в области.

