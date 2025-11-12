Найсамотніший слон у світі помер від рідкісної хвороби

В індійському зоопарку помер слон Шанкар, якого називали “найсамотнішим у світі”. Тварина прожила 29 років, більшу частину з яких на самоті в бетонному вольєрі зоопарку, далеко від своїх родичів.

Слон Шанкар. Фото: X/@KVSinghMPGonda

За даними адміністрації зоопарку Делі, Шанкар помер 17 вересня від вірусу енцефаломіокардиту (EMCV). Це рідкісна інфекція, яка передається гризунами і вражає серце та мозок. Як повідомив директор зоопарку Санджіт Кумар, це захворювання зазвичай поширюється серед свиней, але може бути смертельним і для інших ссавців, включно з великими кішками та приматами.

"Це рідкісний, але небезпечний вірус, який швидко уражає серцево-судинну систему. На жаль, у випадку зі слоном Шанкаром ми не змогли врятувати тварину", — розповів Кумар.

Шанкар прибув до Індії у 1998 році як дипломатичний подарунок від Зімбабве тодішньому президенту Індії Шанкару Даялу Шармі. Разом із ним приїхав ще один африканський слон, однак той помер у 2001 році. Відтоді Шанкар залишився сам.

Попри неодноразові спроби зоопарку познайомити його з іншими слонами, тварина відмовлялася контактувати з ними. За словами працівників зоопарку, після втрати друга поведінка слона змінилася.

Протягом понад двох десятиліть Шанкар жив наодинці. Це викликало критику з боку зоозахисників. У 2021 році вони подали петицію до Високого суду Делі з вимогою перевезти його до заповідника, де він міг би жити разом з іншими слонами. Але у 2023 році суд відмовив.

"Його смерть була такою, якої можна було уникнути. Це роздирає серце", — сказала організаторка петиції.

Наразі в Індії залишився лише один африканський слон. Це самець у зоопарку Майсура, який також живе на самоті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Африці народилось рідкісне рожеве слоненя.

Також "Коментарі" писали, що в Індії розлючений слон напав на людей.