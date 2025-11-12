logo

Самый одинокий слон в мире умер от редкой болезни

В Дели умер "самый одинокий слон в мире" Шанкар. Он провел более 20 лет в одиночестве и погиб от редкого вируса.

12 ноября 2025, 20:15
Автор:
avatar

Slava Kot

В индийском зоопарке умер слон Шанкар, которого называли "самым одиноким в мире". Животное прожило 29 лет, большую часть из которых в одиночестве в бетонном вольере зоопарка, вдали от своих родственников.

Самый одинокий слон в мире умер от редкой болезни

Слон Шанкар. Фото: X/@KVSinghMPGonda

По данным администрации зоопарка Дели, Шанкар скончался 17 сентября от вируса энцефаломиокардита (EMCV). Это редкая инфекция, которая передается грызунами и поражает сердце и мозг. Как сообщил директор зоопарка Санджит Кумар, это заболевание обычно распространяется среди свиней, но может быть смертельным и для других млекопитающих, включая больших кошек и приматов.

"Это редкий, но опасный вирус, быстро поражающий сердечно-сосудистую систему. К сожалению, в случае со слоном Шанкаром мы не смогли спасти животное", — рассказал Кумар.

Шанкар прибыл в Индию в 1998 году как дипломатический подарок от Зимбабве тогдашнему президенту Индии Шанкару Даялу Шарми. Вместе с ним приехал еще один африканский слон, однако умер в 2001 году. С тех пор Шанкар остался один.

Несмотря на неоднократные попытки зоопарка познакомить его с другими слонами, животное отказывалось контактировать с ними. По словам работников зоопарка, после потери второго поведения слона изменилось.

На протяжении более двух десятилетий Шанкар жил наедине. Это вызвало критику со стороны зоозащитников. В 2021 году они подали петицию в Высокий суд Дели с требованием перевезти его в заповедник, где он мог бы жить вместе с другими слонами. Но в 2023 году суд отказал.

"Его смерть была такой, которую можно было избежать. Это разрывает сердце", — сказала организатор петиции.

Сейчас в Индии остался только один африканский слон. Это самец в зоопарке Майсура, также живущий в одиночестве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Африке родился редкий розовый слоненок.

Также "Комментарии" писали, что в Индии разъяренный слон напал на людей.



