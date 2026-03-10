Наркосхема, в якій приймає участь Леся Українка

У Львові правоохоронці викрили схему збуту наркотиків, у межах якої кокаїн намагалися переслати поштою, сховавши його у книзі про Лесю Українку. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Кокаїн у книзі про Лесю Українку

За даними слідства, 28-річний чоловік разом зі співмешканкою організував продаж кокаїну. Наркотики фасували в орендованій квартирі та збували через Telegram.

Чоловіка затримали під час спроби відправити поштове відправлення з наркотиками, захованими у книзі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 120 пакетів кокаїну загальною вагою близько 200 грамів, а також 53 пакети з імовірною речовиною типу екстазі.

За попередніми оцінками, вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку становить близько 2 мільйонів гривень.

Фігурантам повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Львівській області митники виявили у міжнародній посилці деталь від російського ударного безпілотника Герань‑2.

За інформацією ЗМІ, жінка намагалася відправити деталь до Нідерландів через Нову Пошту. У декларації вона вказала, що в посилці нібито знаходяться "комп’ютерні частини" вартістю 113 євро. Під час перевірки митники встановили, що в коробці знаходиться військова деталь безпілотника, яка підпадає під експортний контроль і не може бути вивезена без спеціального дозволу.

Суд визнав жінку винною та призначив їй штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Під час розгляду справи вона пояснила, що не знала про необхідність отримання дозволу і хотіла лише заробити. Крім штрафу, суд також зобов’язав її сплатити 17,8 тисячі гривень за проведення експертиз. Виявлену деталь безпілотника було конфісковано та знищено.

