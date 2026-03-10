Наркосхема, в которой принимает участие Леся Украинка

Во Львове правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков, в рамках которой кокаин пытались переслать по почте, спрятав его в книге о Лесе Украинке. Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Кокаин в книге о Лесе Украинке

По данным следствия, 28-летний мужчина вместе с сожительницей организовал продажу кокаина. Наркотики фасовали в съемной квартире и сбывали через Telegram.

Мужчину задержали при попытке отправить почтовую отправку с наркотиками, спрятанными в книге.

Во время обыска стражи порядка изъяли более 120 пакетов кокаина общим весом около 200 граммов, а также 53 пакета с вероятной веществом типа экстази.

По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 2 миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении в сбыте наркотических средств по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во Львовской области таможенники обнаружили в международной посылке деталь от российского ударного беспилотника Герань-2.

По информации СМИ, женщина пыталась отправить деталь в Нидерланды через Новую Почту. В декларации она указала, что в посылке якобы находятся "компьютерные части" стоимостью 113 евро. В ходе проверки таможенники установили, что в коробке находится военная деталь беспилотника, которая подпадает под экспортный контроль и не может быть вывезена без специального разрешения.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен. В ходе рассмотрения дела она объяснила, что не знала о необходимости получения разрешения и хотела только заработать. Кроме штрафа, суд также обязал ее оплатить 17,8 тысяч гривен за проведение экспертиз. Обнаруженная деталь беспилотника была конфискована и уничтожена.

