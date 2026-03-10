logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Наркосхема, в которой принимает участие Леся Украинка
commentss НОВОСТИ Все новости

Наркосхема, в которой принимает участие Леся Украинка

Во Львове кокаин пытались отправить по почте в книге о Лесе Украинке

10 марта 2026, 02:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Во Львове правоохранители разоблачили схему сбыта наркотиков, в рамках которой кокаин пытались переслать по почте, спрятав его в книге о Лесе Украинке. Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Наркосхема, в которой принимает участие Леся Украинка

Кокаин в книге о Лесе Украинке

По данным следствия, 28-летний мужчина вместе с сожительницей организовал продажу кокаина. Наркотики фасовали в съемной квартире и сбывали через Telegram.

Мужчину задержали при попытке отправить почтовую отправку с наркотиками, спрятанными в книге.

Во время обыска стражи порядка изъяли более 120 пакетов кокаина общим весом около 200 граммов, а также 53 пакета с вероятной веществом типа экстази.

По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 2 миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении в сбыте наркотических средств по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во Львовской области таможенники обнаружили в международной посылке деталь от российского ударного беспилотника Герань-2.
По информации СМИ, женщина пыталась отправить деталь в Нидерланды через Новую Почту. В декларации она указала, что в посылке якобы находятся "компьютерные части" стоимостью 113 евро. В ходе проверки таможенники установили, что в коробке находится военная деталь беспилотника, которая подпадает под экспортный контроль и не может быть вывезена без специального разрешения.
Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 34 тысяч гривен. В ходе рассмотрения дела она объяснила, что не знала о необходимости получения разрешения и хотела только заработать. Кроме штрафа, суд также обязал ее оплатить 17,8 тысяч гривен за проведение экспертиз. Обнаруженная деталь беспилотника была конфискована и уничтожена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости