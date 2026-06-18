Напруга на кордоні зростає: Лукашенко звинувачує Київ та заговорив про втягування у війну

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Недилько Ксения
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку гучних заяв щодо резонансного інциденту в Брянській області РФ. Там під удар безпілотного літального апарату нібито потрапив транспортний засіб, у якому перебували громадяни Білорусі.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Попри серйозність звинувачень, білоруське керівництво намагається демонструвати виваженість.
Лукашенко додав, що ситуація на південних рубежах республіки зараз палає як ніколи раніше.
За інформацією державного видання БелТА, Олександр Лукашенко вже видав низку розпоряджень своїм силовим відомствам. Він доручив узяти розслідування під суворий особистий контроль та докопатися до правди у справі про напад на автобус із білоруськими громадянами.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Генштабі ЗСУ офіційно спростували інформацію про обстріл автобусу з дітьми у Брянській області та наголосили, що у цей день на Брянщині жодні українські БПЛА не застосовувались.