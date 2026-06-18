Напруга на кордоні зростає: Лукашенко звинувачує Київ та заговорив про втягування у війну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку гучних заяв щодо резонансного інциденту в Брянській області РФ. Там під удар безпілотного літального апарату нібито потрапив транспортний засіб, у якому перебували громадяни Білорусі.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

"Очільник білоруського режиму прямо назвав удар ЗСУ по автобусу з дітьми провокацією, — передають державні інформагентства, — та підкреслив, що спроби втягнути його країну у збройне протистояння закінчаться дуже погано для тих, хто це робить".

У Мінську наголошують, що мають чіткі докази причетності України до цієї події.

"Білоруська сторона чітко констатує факт, що в автобус влучив саме дрон українського походження, — зазначає Лукашенко, — до того ж сам керманич транспорту бачив кілька безпілотників довкола безпосередньо перед моментом атаки".

Попри серйозність звинувачень, білоруське керівництво намагається демонструвати виваженість.

"Наразі Білорусь поводиться максимально спокійно і не поспішає з остаточними висновками, а лише шукає істину, — зауважують у прес-службі політика. — Одночасно з цим Мінськ очікує від Києва чесної та відвертої відповіді, обіцяючи у будь-якому разі встановити реальний стан справ".

Лукашенко додав, що ситуація на південних рубежах республіки зараз палає як ніколи раніше.

За інформацією державного видання БелТА, Олександр Лукашенко вже видав низку розпоряджень своїм силовим відомствам. Він доручив узяти розслідування під суворий особистий контроль та докопатися до правди у справі про напад на автобус із білоруськими громадянами.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Генштабі ЗСУ офіційно спростували інформацію про обстріл автобусу з дітьми у Брянській області та наголосили, що у цей день на Брянщині жодні українські БПЛА не застосовувались.