Напряжение на границе растет: Лукашенко обвиняет Киев и заговорил о втягивании в войну

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Недилько Ксения
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений по поводу резонансного инцидента в Брянской области РФ. Там под удар беспилотного летательного аппарата якобы попало транспортное средство, в котором находились граждане Беларуси.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Несмотря на серьезность обвинений, белорусское руководство пытается демонстрировать взвешенность.
Лукашенко добавил, что ситуация на южных рубежах республики сейчас пылает как никогда раньше.
По информации государственного издания БелТА, Александр Лукашенко уже издал ряд распоряжений своим силовым ведомствам. Он поручил взять расследование под строгий личный контроль и докопаться до правды по делу о нападении на автобус с белорусскими гражданами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генштабе ВСУ официально опровергли информацию об обстреле автобуса с детьми в Брянской области и отметили, что в этот день в Брянщине никакие украинские БПЛА не применялись.