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Напряжение на границе растет: Лукашенко обвиняет Киев и заговорил о втягивании в войну

Поиск истины без спешки: Беларусь требует от Украины официальных объяснений по поводу инцидента с БПЛА

18 июня 2026, 14:30
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Недилько Ксения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд громких заявлений по поводу резонансного инцидента в Брянской области РФ. Там под удар беспилотного летательного аппарата якобы попало транспортное средство, в котором находились граждане Беларуси.

Напряжение на границе растет: Лукашенко обвиняет Киев и заговорил о втягивании в войну

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

"Глава белорусского режима прямо назвал удар ВСУ по автобусу с детьми провокацией, — передают государственные информагентства, — и подчеркнул, что попытки втянуть его страну в вооруженное противостояние закончатся очень плохо для тех, кто это делает".
В Минске отмечают, что имеют четкие доказательства причастности Украины к этому событию.

"Белорусская сторона четко констатирует факт, что в автобус попал именно дрон украинского происхождения, — отмечает Лукашенко, — к тому же сам водитель транспорта видел несколько беспилотников непосредственно перед моментом атаки".

Несмотря на серьезность обвинений, белорусское руководство пытается демонстрировать взвешенность.

"В настоящее время Беларусь ведет себя максимально спокойно и не спешит с окончательными выводами, а только ищет истину, — отмечают в пресс-службе политика. — Одновременно Минск ожидает от Киева честного и откровенного ответа, обещая в любом случае установить реальное положение дел".

Лукашенко добавил, что ситуация на южных рубежах республики сейчас пылает как никогда раньше.

По информации государственного издания БелТА, Александр Лукашенко уже издал ряд распоряжений своим силовым ведомствам. Он поручил взять расследование под строгий личный контроль и докопаться до правды по делу о нападении на автобус с белорусскими гражданами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Генштабе ВСУ официально опровергли информацию об обстреле автобуса с детьми в Брянской области и отметили, что в этот день в Брянщине никакие украинские БПЛА не применялись.



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