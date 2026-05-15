Головна Новини Суспільство події Напад на Андрія Садового у Львові: невідомий зненацька облив мера посеред площі Ринок
commentss НОВИНИ Всі новини

Напад на Андрія Садового у Львові: невідомий зненацька облив мера посеред площі Ринок

46-річному львів'янину загрожує до п'яти років обмеження волі за напад на мера

15 травня 2026, 12:54
Недилько Ксения

У центрі Львова правоохоронці оперативно з'ясували анкетні дані чоловіка, який вчинив протиправні дії щодо очільника міста Андрія Садового. Інцидент зафіксували вранці 15 травня орієнтовно о 10:40 у самому серці обласного центру. Як повідомили у пресслужбі поліції, "перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною".

Андрій Садовий. Фото: з відкритих джерел

Для з'ясування всіх обставин та збору доказів на площу Ринок негайно прибули правоохоронці.

"На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини", — зазначили у відомстві.

Зловмисника затримали по гарячих слідах, правоохоронці уточнили, що особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин.

За фактом зухвалої атаки дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту справи загрожує грошове стягнення або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, чи обмеження волі на аналогічний період. Наразі досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії, а експерти встановлюють хімічний склад речовини.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що після завершення судового слухання за участю колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у столиці стався публічний інцидент. Коли ексвисокопосадовець ішов вулицею міста, один із молодиків спробував поцілити в нього яйцем. Андрій Єрмак Згідно з відео, кидок виявився невлучним. Одразу після цього зловмисника спробував затримати та заспокоїти інший перехожий, який опинився поруч. Попри невдачу з метанням, нападник не зупинився і почав вигукувати погрози на адресу політика.



