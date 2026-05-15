Нападение на Андрея Садового во Львове: неизвестный неожиданно облил мэра посреди площади Рынок

В центре Львова правоохранители оперативно выяснили анкетные данные мужчины, совершившего противоправные действия в отношении главы города Андрея Садового. Инцидент был зафиксирован утром 15 мая ориентировочно в 10:40 в самом сердце областного центра. Как сообщили в пресс-службе полиции, "прохожий подбежал и неожиданно облил городского голову Львова неустановленной жидкостью".

Для выяснения всех обстоятельств и сбора улик на площадь Рынок немедленно прибыли правоохранители.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1 и полиции Львовщины" , — отметили в ведомстве.

Злоумышленник был задержан по горячим следам, правоохранители уточнили, что личность злоумышленника установлена – им оказался 46-летний львовянин.

По факту дерзкой атаки дознаватели территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры начали уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту дела грозит денежное взыскание или пробационный надзор сроком до пяти лет или ограничение свободы на аналогичный период. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся безотлагательные следственные действия, а эксперты устанавливают химический состав вещества.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что после завершения судебного слушания с участием бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в столице произошел публичный инцидент. Когда экс-чиновник шел по улице города, один из молодых людей попытался попасть в него яйцом. Андрей Ермак Согласно видео, бросок оказался неточным. Сразу после этого злоумышленника попытался задержать и успокоить оказавшийся рядом прохожий. Несмотря на неудачу с метанием, нападающий не остановился и начал выкрикивать угрозы в адрес политика.



