Надзвичайний стан в Угорщині: нетверезий чоловік викрав літак і полетів у бік атомної електростанції

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Недилько Ксения
В Угорщині затримали 24-річного хлопця, який влаштував небезпечний інцидент у повітряному просторі країни. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, він незаконно заволодів невеликим повітряним судном Cessna 172 на території аеродрому Калоча та підняв його в повітря.
Ілюстративне фото
Оскільки курс викраденого борту пролягав у напрямку діючої АЕС "Пакш", на перехоплення потенційної загрози негайно злетіли бойові літаки угорських повітряних сил.
За кілька хвилин після появи військового конвою чоловік спрямував літак до землі та здійснив жорстку посадку на сільськогосподарському полі неподалік селища Герьен. Приземлення виявилося невдалим.
Опинившись на землі, правопорушник спробував втекти з місця події пішки, але за лічені хвилини його наздогнали та скрутили співробітники поліції. Вже у медичному закладі аналізи підтвердили високий вміст алкоголю в його крові.
Сам фігурант під час спілкування з правоохоронцями не зміг прояснити мотиви свого вчинку. На допиті він лише розвів руками, заявивши, що перебував у такому сильному сп'янінні, що взагалі не пам'ятає, як опинився за штурвалом і куди летів. Наразі угорське слідство намагається з'ясувати, чи мав затриманий бодай якісь базові навички керування та ліцензію пілота.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Варшава визнала проблеми з винищувачами, які раніше пропонували Києву в обмін на дронові технології — тепер їх можуть не взяти навіть союзники.