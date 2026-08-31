Надзвичайний стан в Угорщині: нетверезий чоловік викрав літак і полетів у бік атомної електростанції

В Угорщині затримали 24-річного хлопця, який влаштував небезпечний інцидент у повітряному просторі країни. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння, він незаконно заволодів невеликим повітряним судном Cessna 172 на території аеродрому Калоча та підняв його в повітря.

Ілюстративне фото

Оскільки курс викраденого борту пролягав у напрямку діючої АЕС "Пакш", на перехоплення потенційної загрози негайно злетіли бойові літаки угорських повітряних сил.

"Авіасудно Cessna зафіксували радари майже одразу після несанкціонованого зльоту, — зазначають місцеві журналісти, — після чого військові пілоти взяли викрадача під щільний супровід безпосередньо в небі".

За кілька хвилин після появи військового конвою чоловік спрямував літак до землі та здійснив жорстку посадку на сільськогосподарському полі неподалік селища Герьен. Приземлення виявилося невдалим.

"Під час екстреного гальмування на ґрунті у літака повністю відламалися стійки шасі, — інформують експерти профільного видання Aero Telegraph, — проте сам повітряний пірат серйозних травм не дістав".

Опинившись на землі, правопорушник спробував втекти з місця події пішки, але за лічені хвилини його наздогнали та скрутили співробітники поліції. Вже у медичному закладі аналізи підтвердили високий вміст алкоголю в його крові.

Сам фігурант під час спілкування з правоохоронцями не зміг прояснити мотиви свого вчинку. На допиті він лише розвів руками, заявивши, що перебував у такому сильному сп'янінні, що взагалі не пам'ятає, як опинився за штурвалом і куди летів. Наразі угорське слідство намагається з'ясувати, чи мав затриманий бодай якісь базові навички керування та ліцензію пілота.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Варшава визнала проблеми з винищувачами, які раніше пропонували Києву в обмін на дронові технології — тепер їх можуть не взяти навіть союзники.