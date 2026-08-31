Чрезвычайное состояние в Венгрии: нетрезвый мужчина угнал самолет и полетел в сторону атомной электростанции

В Венгрии задержан 24-летний парень, устроивший опасный инцидент в воздушном пространстве страны. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он незаконно завладел небольшим воздушным судном Cessna 172 на территории аэродрома Калоча и поднял его в воздух.

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Поскольку курс угнанного борта пролегал в направлении действующей АЭС "Пакш", на перехват потенциальной угрозы немедленно взлетели боевые самолеты венгерских воздушных сил.

"Авиасудно Cessna зафиксировали радары почти сразу после несанкционированного взлета, — отмечают местные журналисты, — после чего военные пилоты взяли похитителя под плотное сопровождение непосредственно в небе".

Через несколько минут после появления военного конвоя мужчина направил самолет к земле и совершил жесткую посадку на сельскохозяйственном поле недалеко от поселка Герьен. Приземление оказалось неудачным.

"Во время экстренного торможения на почве у самолета полностью отломились стойки шасси, — информируют эксперты профильного издания Aero Telegraph, — однако сам воздушный пират серьезных травм не получил".

Оказавшись на земле, правонарушитель попытался скрыться с места происшествия пешком, но в считанные минуты его догнали и скрутили сотрудники полиции. Уже в медицинском учреждении анализы подтвердили высокое содержание алкоголя в крови.

Сам фигурант во время общения со стражами порядка не смог прояснить мотивы своего поступка. На допросе он только развел руками, заявив, что находился в таком сильном опьянении, что вообще не помнит, как очутился за штурвалом и куда летел. Венгерское следствие пытается выяснить, имел ли задержан хоть какие-то базовые навыки управления и лицензию пилота.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Варшава признала проблемы с истребителями, которые раньше предлагали Киеву в обмен на дроновые технологии – теперь их могут не взять даже союзники .