Чрезвычайное состояние в Венгрии: нетрезвый мужчина угнал самолет и полетел в сторону атомной электростанции

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Недилько Ксения
В Венгрии задержан 24-летний парень, устроивший опасный инцидент в воздушном пространстве страны. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он незаконно завладел небольшим воздушным судном Cessna 172 на территории аэродрома Калоча и поднял его в воздух.
Иллюстративное фото
Поскольку курс угнанного борта пролегал в направлении действующей АЭС "Пакш", на перехват потенциальной угрозы немедленно взлетели боевые самолеты венгерских воздушных сил.
Через несколько минут после появления военного конвоя мужчина направил самолет к земле и совершил жесткую посадку на сельскохозяйственном поле недалеко от поселка Герьен. Приземление оказалось неудачным.
Оказавшись на земле, правонарушитель попытался скрыться с места происшествия пешком, но в считанные минуты его догнали и скрутили сотрудники полиции. Уже в медицинском учреждении анализы подтвердили высокое содержание алкоголя в крови.
Сам фигурант во время общения со стражами порядка не смог прояснить мотивы своего поступка. На допросе он только развел руками, заявив, что находился в таком сильном опьянении, что вообще не помнит, как очутился за штурвалом и куда летел. Венгерское следствие пытается выяснить, имел ли задержан хоть какие-то базовые навыки управления и лицензию пилота.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Варшава признала проблемы с истребителями, которые раньше предлагали Киеву в обмен на дроновые технологии – теперь их могут не взять даже союзники .