Польські МіГ-29 можуть стати небезпечними: що буде з літаками, які хотіли віддати Україні

Міністерство оборони Польщі фактично визнало, що подальша експлуатація винищувачів МіГ-29 може становити ризик для їхніх пілотів. Йдеться про останні 14 літаків цього типу, долю яких Варшава досі остаточно не визначила.

Польські винищувачі МіГ-29. Фото: з відкритих джерел

Як пише Defense Express, раніше Польща розглядала кілька варіантів. Серед них – передача МіГ-29 Україні або продаж Болгарії. Києву літаки могли передати в межах своєрідного обміну: Варшава розраховувала отримати доступ до українських технологій у сфері безпілотних систем.

Питання технічного стану винищувачів знову порушили після пропозиції переобладнати їх на безпілотні літальні апарати. У польському Міноборони відповіли, що подальше утримання МіГ-29 стає дедалі менш доцільним.

Причинами назвали вік літаків, постійні зміни стандартів експлуатації та відсутність надійних джерел запасних частин. У відомстві прямо зазначили, що експлуатація таких машин є економічно невигідною та може впливати на безпеку безпосередніх користувачів.

За оцінкою Defense Express, ця відповідь фактично підтверджує попередні повідомлення про проблемний технічний стан польських МіГ-29. Більшості машин уже близько 40 років, а їхній ресурс наближається до граничних показників.

Якщо Польща все ж вирішить передати винищувачі Україні, перед цим їх доведеться відновлювати до боєздатного стану – якщо це технічно можливо. Іншим варіантом може стати використання літаків як джерела запчастин.

Водночас Болгарія також розглядалася як потенційний отримувач, однак і цей варіант не виглядає гарантованим. У крайньому разі Варшаві може бути складно знайти покупця, і тоді старі МіГ-29 доведеться просто утилізувати.

Також видання "Коментарі" повідомляло – замість України: кому Польща готова віддати свої винищувачі МіГ-29.



