Польские МиГ-29 могут оказаться опасными: что будет с самолетами, которые хотели отдать Украине

Министерство обороны Польши фактически признало, что дальнейшая эксплуатация истребителей МиГ-29 может представлять риск для их пилотов. Речь идет о последних 14 самолетах этого типа, судьбу которых Варшава до сих пор окончательно не определила.

Польские истребители МиГ-29. Фото: из открытых источников

Как пишет Defense Express, ранее Польша рассматривала несколько вариантов. Среди них – передача МиГ-29 Украине или продажа Болгарии. Киеву самолеты могли передать в рамках своеобразного обмена: Варшава рассчитывала получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотных систем.

Вопросы технического состояния истребителей снова подняли после предложения переоборудовать их на беспилотные летательные аппараты. В польском Минобороны ответили, что дальнейшее содержание МиГ-29 становится все менее целесообразным.

Причины назвали возраст самолетов, постоянные изменения стандартов эксплуатации и отсутствие надежных источников запасных частей. В ведомстве прямо отметили, что эксплуатация таких машин экономически невыгодна и может влиять на безопасность непосредственных пользователей.

По оценке Defense Express, этот ответ фактически подтверждает предварительные сообщения о проблемном техническом состоянии польских МиГ-29. Большинству машин уже около 40 лет, а их ресурс приближается к предельным показателям.

Если Польша все же решит передать истребители Украине, перед этим их придется восстанавливать в боеспособное состояние – если это технически возможно. Другим вариантом может стать использование самолетов в качестве источников запчастей.

В то же время, Болгария также рассматривалась как потенциальный получатель, однако и этот вариант не выглядит гарантированным. В крайнем случае, Варшаве может быть сложно найти покупателя, и тогда старые МиГ-29 придется просто утилизировать.

Также издание "Комментарии" сообщало – вместо Украины: кому Польша готова отдать свои истребители МиГ-29.



