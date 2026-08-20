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Польские МиГ-29 могут оказаться опасными: что будет с самолетами, которые хотели отдать Украине

Варшава признала проблемы с истребителями, ранее предлагавшими Киеву в обмен на дроновые технологии - теперь их могут не взять даже союзники

20 августа 2026, 14:36
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Кравцев Сергей

Министерство обороны Польши фактически признало, что дальнейшая эксплуатация истребителей МиГ-29 может представлять риск для их пилотов. Речь идет о последних 14 самолетах этого типа, судьбу которых Варшава до сих пор окончательно не определила.

Польские МиГ-29 могут оказаться опасными: что будет с самолетами, которые хотели отдать Украине

Польские истребители МиГ-29. Фото: из открытых источников

Как пишет Defense Express, ранее Польша рассматривала несколько вариантов. Среди них – передача МиГ-29 Украине или продажа Болгарии. Киеву самолеты могли передать в рамках своеобразного обмена: Варшава рассчитывала получить доступ к украинским технологиям в сфере беспилотных систем.

Вопросы технического состояния истребителей снова подняли после предложения переоборудовать их на беспилотные летательные аппараты. В польском Минобороны ответили, что дальнейшее содержание МиГ-29 становится все менее целесообразным.

Причины назвали возраст самолетов, постоянные изменения стандартов эксплуатации и отсутствие надежных источников запасных частей. В ведомстве прямо отметили, что эксплуатация таких машин экономически невыгодна и может влиять на безопасность непосредственных пользователей.

По оценке Defense Express, этот ответ фактически подтверждает предварительные сообщения о проблемном техническом состоянии польских МиГ-29. Большинству машин уже около 40 лет, а их ресурс приближается к предельным показателям.

Если Польша все же решит передать истребители Украине, перед этим их придется восстанавливать в боеспособное состояние – если это технически возможно. Другим вариантом может стать использование самолетов в качестве источников запчастей.

В то же время, Болгария также рассматривалась как потенциальный получатель, однако и этот вариант не выглядит гарантированным. В крайнем случае, Варшаве может быть сложно найти покупателя, и тогда старые МиГ-29 придется просто утилизировать.

Также издание "Комментарии" сообщало – вместо Украины: кому Польша готова отдать свои истребители МиГ-29.




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Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/u_minoboroni_polschi_viznali_scho_ekspluatatsija_mig_29_jaki_hochut_obminjati_na_ukrajinski_dornovi_tehnologiji_nebezpechna-24026.html
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