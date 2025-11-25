У Запорізькій області раптовий конфлікт між поліцейським і військовими завершився стріляниною: нетверезий правоохоронець зробив понад десяток пострілів і поранив трьох військовослужбовців. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

На Запоріжжі поліцейський стріляв по військових: що відомо

За даними слідства, 23 листопада 2025 року вдень працівник Національної поліції України, перебуваючи у позаслужбовий час та у стані алкогольного сп’яніння, конфліктував із військовослужбовцями на території одного із селищ Запорізької області. У ході словесної суперечки поліцейський дістав табельну зброю та здійснив щонайменше 13 пострілів у бік військових.

У результаті стрілянини троє військовослужбовців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані.

24 листопада за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює Територіальне управління ДБР у м. Мелітополі.

