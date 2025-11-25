logo

На Запорожье полицейский стрелял по военным: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

На Запорожье полицейский стрелял по военным: что известно

Полицейский не менее 13 раз выстрелил в военных

25 ноября 2025, 14:42
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Запорожской области внезапный конфликт между полицейским и военными завершился стрельбой: нетрезвый правоохранитель произвел более десятка выстрелов и ранил троих военнослужащих. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 23 ноября 2025 г. днем работник Национальной полиции Украины, находясь во внеслужебное время и в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с военнослужащими на территории одного из поселков Запорожской области. В ходе словесного спора полицейский взял табельное оружие и произвел не менее 13 выстрелов в сторону военных.

В результате стрельбы трое военнослужащих получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

24 ноября при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в совершении оконченного покушения на убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляет Территориальное управление ГБР в г. Мелитополе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во Львове произошла стрельба во дворе школы между родителями: один из мужчин достал пневмат и 4 раза выстрелил в другого отца. Об этом сообщил директор департамента образования Львовского горсовета Андрей Закалюк.

По его словам, родители после встречи в кабинете директора продолжили разрешать конфликт с помощью пистолета. Событие произошло во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова вчера.



