У Львові сталася стрілянина на подвірʼї школи між батьками: один з чоловіків дістав пневмат та 4 рази вистрілив у іншого батька. Про це повідомив директор департаменту освіти Львівської міськради Андрій Закалюк.

У Львові сталася стрілянина у школі: що відомо про поранених

За його словами, батьки після зустрічі в кабінеті директора продовжили вирішувати конфлікт за допомогою пістолета.

Подія сталася на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи №13 у Сихівському районі Львова сьогодні.

"Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав", – зазначає посадовець.

Відомо, що діти чоловіків — однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі. Сьогодні відбулася зустріч у директора за участі батьків дітей і соціального працівника, де намагалися вирішити проблемне питання. Однак батьки не дійшли згоди та продовжили розмову сам на сам уже на подвір’ї.

"Нагадую – будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей і є абсолютно неприйнятними.

Водночас прошу утриматися від поширення неперевіреної інформації та посилатися на офіційні джерела комунікації. Деталі – згодом", – написав Закалюк.

