Во Львове произошла стрельба во дворе школы между родителями: один из мужчин достал пневмат и 4 раза выстрелил в другого отца. Об этом сообщил директор департамента образования Львовского горсовета Андрей Закалюк.

Во Львове произошла стрельба в школе: что известно о раненых

По его словам, родители после встречи в кабинете директора продолжили разрешать конфликт с помощью пистолета.

Происшествие произошло во дворе средней общеобразовательной школы №13 в Сиховском районе Львова сегодня.

"После словесного конфликта один из мужчин получил пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела. У мужчины ранение в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители. Никто из школьников и учителей не пострадал", – отмечает чиновник.

Известно, что дети мужчин — одноклассники, учатся в начальной школе и конфликтовали в классе. Сегодня состоялась встреча у директора с участием родителей детей и социального работника, где пытались решить проблемный вопрос. Однако родители не пришли к согласию и продолжили разговор один на один уже во дворе.

"Напоминаю – любые проявления агрессии, применения силы, угрозы или использования оружия со стороны родителей на территории учебных заведений являются грубым нарушением закона и влекут уголовную ответственность. Такие действия ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей и абсолютно неприемлемы.

В то же время, прошу воздержаться от распространения непроверенной информации и ссылаться на официальные источники коммуникации. Детали – со временем", – написал Закалюк.

