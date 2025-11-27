На закупівлі для військових розікрали гроші: подробиці

У Полтавській області викрили схему привласнення грошей під час закупівлі для військових.

Військові. Ілюстративне фото

В Офісі Генерального прокурора зазначили, що про підозру повідомлено трьом посадовцям міської ради та директору приватного товариства. Їм інкримінують зловживання службовим становищем і службового підроблення під час закупівлі супутникових телефонів для військових (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

“За даними слідства, у 2023 році директор департаменту міської ради разом із двома підлеглими спеціалістами, у змові з директором товариства, організували закупівлю 70 супутникових телефонів за завищеною ціною з метою отримання неправомірної вигоди. Посадовці департаменту провели закупівлі без конкурентної процедури та визначили постачальником заздалегідь обране товариство. Для створення видимості обґрунтованої ціни один зі спеціалістів провів формальний ринковий аналіз, використавши лише завищені пропозиції”, — повідомили в Офісі.

Зазначається, що уклавши договір, директор товариства оформив накладну, де були вказані неправдиві дані про нібито поставку всієї партії телефонів. Однак фактичної поставки не було. Інший спеціаліст департаменту вніс до документа завідомо неправдиві відомості про отримання супутникових телефонів.

Директор департаменту, на підставі підроблених документів, підписав платіжні інструкції, після чого на рахунок товариства безпідставно перерахували понад 13 млн грн бюджетних коштів.

Отримавши гроші, директор товариства закупив телефони в іншого постачальника за значно нижчою ціною. Різницю між реальною і завищеною вартістю учасники схеми привласнили.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок цих дій місцевому бюджету завдано збитків на понад 5 млн грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що було викрито групу осіб, яка намагалась незаконно привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги.