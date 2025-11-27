На закупке для военных разворовали деньги: подробности

В Полтавской области разоблачили схему присвоения денег при закупке для военных.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что о подозрении сообщено трем должностным лицам городского совета и директору частного общества. Им инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог при закупке спутниковых телефонов для военных (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"По данным следствия, в 2023 году директор департамента городского совета вместе с двумя подчиненными специалистами, в сговоре с директором общества, организовали закупку 70 спутниковых телефонов по завышенной цене с целью получения неправомерной выгоды. Чиновники департамента провели закупки без конкурентной процедуры и определили поставщиком заранее избранное общество. Для создания видимости обоснованной цены, один из специалистов провел формальный рыночный анализ, использовав только завышенные предложения”, — сообщили в Офисе.

Отмечается, что заключив договор, директор общества оформил накладную, где были указаны ложные данные о якобы поставке всей партии телефонов. Однако фактической поставки не было. Другой специалист департамента внес в документ заведомо ложные сведения о получении спутниковых телефонов.

Директор департамента, на основании поддельных документов, подписал платежные инструкции, после чего на счет общества безосновательно перечислили более 13 млн грн бюджетных средств.

Получив деньги, директор общества закупил телефоны у другого поставщика по более низкой цене. Разницу между реальной и завышенной стоимостью участники схемы присвоили.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате этих действий местному бюджету нанесен ущерб более чем на 5 млн грн.

