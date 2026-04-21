На Волині затримали матір під час спроби продати 6-річну дитину: у скільки оцінила сина

Жахливий випадок торгівлі людьми задокументували правоохоронці на Волині: 39-річна місцева мешканка намагалася збагатитися, продавши власного шестирічного сина. Зловмисницю затримали "на гарячому" безпосередньо під час отримання грошової винагороди в одному із закладів Луцька.

Затримана підозрювана.

Як встановило слідство, безробітна жінка цілеспрямовано шукала покупців для дитини.

"Сума, в яку вона оцінила дитину, – 25 тисяч доларів. Непрацююча фігурантка у такий спосіб намагалася покращити своє матеріальне становище", — повідомили в Нацполіції.

Операцію з викриття провели співробітники міграційної поліції та слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури. Відомо, що затримана вже має судимість — наразі в суді розглядається інша справа щодо вчинення нею крадіжки.

За скоєне жінці загрожує суворе покарання.

"Слідчі повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі", — зазначають правоохоронці.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Доля дитини вирішена: хлопчика передали до спеціалізованого дитячого центру, де з ним працюють психологи та фахівці. Досудове розслідування триває.

Раніше портал "Коментарі" писав, що на Закарпатті перед судом постане 21-річна жінка, яку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті її п’ятимісячного сина.