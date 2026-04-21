logo

BTC/USD

76367

ETH/USD

2325.35

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

На Волыни задержали мать при попытке продать 6-летнего ребенка: во сколько оценила сына
НОВОСТИ

На Волыни задержали мать при попытке продать 6-летнего ребенка: во сколько оценила сына

До 15 лет тюрьмы за торговлю своим ребенком: детали задержания 39-летней жительницы Луцкого района

21 апреля 2026, 13:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Страшный случай торговли людьми задокументировали правоохранители на Волыни: 39-летняя местная жительница пыталась обогатиться, продав собственного шестилетнего сына. Злоумышленницу задержали "на горячем" непосредственно во время получения денежного вознаграждения в одном из заведений Луцка.

На Волыни задержали мать при попытке продать 6-летнего ребенка: во сколько оценила сына

Задержанная подозреваемая, фото: НПУ

Как установило следствие, безработная женщина целеустремленно искала покупателей для ребенка.

"Сумма, в которую она оценила ребенка, – 25 тысяч долларов. Неработающая фигурантка таким образом пыталась улучшить свое материальное положение", – сообщили в Нацполиции.

Операцию по разоблачению провели сотрудники миграционной полиции и следователи под процессуальным руководством прокуратуры. Известно, что у задержанной уже судимость — в настоящее время в суде рассматривается другое дело о совершении ею кражи.

За совершенное женщине грозит суровое наказание.                                     

"Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы", — отмечают правоохранители.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Судьба ребенка решена: мальчика передали в специализированный детский центр, где с ним работают психологи и специалисты. Досудебное расследование продолжается.                                             

На Волыни задержали мать при попытке продать 6-летнего ребенка: во сколько оценила сына - фото 2
На Волыни задержали мать при попытке продать 6-летнего ребенка: во сколько оценила сына - фото 2

Ранее портал "Комментарии" писал , что на Закарпатье перед судом предстанет 21-летняя женщина, обвиняемая в злостном неисполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ее пятимесячного сына.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости