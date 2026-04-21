На Волыни задержали мать при попытке продать 6-летнего ребенка: во сколько оценила сына

Страшный случай торговли людьми задокументировали правоохранители на Волыни: 39-летняя местная жительница пыталась обогатиться, продав собственного шестилетнего сына. Злоумышленницу задержали "на горячем" непосредственно во время получения денежного вознаграждения в одном из заведений Луцка.

Как установило следствие, безработная женщина целеустремленно искала покупателей для ребенка.

"Сумма, в которую она оценила ребенка, – 25 тысяч долларов. Неработающая фигурантка таким образом пыталась улучшить свое материальное положение", – сообщили в Нацполиции.

Операцию по разоблачению провели сотрудники миграционной полиции и следователи под процессуальным руководством прокуратуры. Известно, что у задержанной уже судимость — в настоящее время в суде рассматривается другое дело о совершении ею кражи.

За совершенное женщине грозит суровое наказание.

"Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы", — отмечают правоохранители.

В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Судьба ребенка решена: мальчика передали в специализированный детский центр, где с ним работают психологи и специалисты. Досудебное расследование продолжается.

