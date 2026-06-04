На українців масово посипалися штрафи: під загрозою персональні та банківські дані

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Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет поширюється шахрайська схема з фейковими SMS-повідомленнями. Українцям розсилають про нібито “штрафи за порушення ПДР”.
Штраф. Ілюстративне фото
У Центрі протидії дезінформації розповіли, що схема працює наступним чином - користувачі отримують SMS або повідомлення в месенджерах з вимогою “терміново сплатити штраф”. Разом з вимогою надсилають посиланням на ресурс, який імітує державні сервіси. Перейшовши за посиланням і ввівши дані картки, людина фактично передає шахраям доступ до власного рахунку, зазначили аналітики ЦПД.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писали про викриття фейку, який поширювали в мережі інтернет. Затримання українських посадовців особливо за кордоном — це резонансні події, які впливають як на внутрішню ситуацію, так і міжнародний імідж України. Однак не всі новини, які поширюють в українському інформаційному просторі, відповідають дійсності. Один з таких фейків викрив портал “Коментарі”.
Повідомлялося, що у Польщі нібито було затримано генерал-полковника Володимира Бедриківського. Портал “Коментарі” дізнався у МВС про подробиці ситуації.
Виявилося, що інформація, яку поширювали, як нібито підтверджений факт, не відповідає дійсності. А портал “Коментарі” стоїть на сторожі чесних новин.