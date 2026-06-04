На українців масово посипалися штрафи: під загрозою персональні та банківські дані

В мережі інтернет поширюється шахрайська схема з фейковими SMS-повідомленнями. Українцям розсилають про нібито “штрафи за порушення ПДР”.

Штраф. Ілюстративне фото

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що схема працює наступним чином - користувачі отримують SMS або повідомлення в месенджерах з вимогою “терміново сплатити штраф”. Разом з вимогою надсилають посиланням на ресурс, який імітує державні сервіси. Перейшовши за посиланням і ввівши дані картки, людина фактично передає шахраям доступ до власного рахунку, зазначили аналітики ЦПД.

“Патрульна поліція та Кіберполіція нагадують, що Департамент патрульної поліції України ніколи не надсилає громадянам повідомлення про штрафи на мобільні телефони. Мета таких розсилок — викрадення персональних і банківських даних громадян України через фішингові посилання”, — попередили українців аналітики Центру.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писали про викриття фейку, який поширювали в мережі інтернет. Затримання українських посадовців особливо за кордоном — це резонансні події, які впливають як на внутрішню ситуацію, так і міжнародний імідж України. Однак не всі новини, які поширюють в українському інформаційному просторі, відповідають дійсності. Один з таких фейків викрив портал “Коментарі”.

Повідомлялося, що у Польщі нібито було затримано генерал-полковника Володимира Бедриківського. Портал “Коментарі” дізнався у МВС про подробиці ситуації.

Виявилося, що інформація, яку поширювали, як нібито підтверджений факт, не відповідає дійсності. А портал “Коментарі” стоїть на сторожі чесних новин.



