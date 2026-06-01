“Гучне затримання українського генерал-полковника в Польщі”: портал “Коментарі” викриває фейки

Кречмаровская Наталия
Затримання українських посадовців особливо за кордоном — це резонансні події, які впливають як на внутрішню ситуацію, так і міжнародний імідж України. Однак не всі новини, які поширюють в українському інформаційному просторі, відповідають дійсності. Один з таких фейків викрив портал “Коментарі”.
Генерал-полковник Бедриківський. Фото портал "Коментарі"
У Польщі нібито було затримано генерал-полковника Володимира Бедриківського. Про це повідомив народний депутат України VI-VIII скликань, голова Одеської районної ради 2020-2025 рр. Віталій Барвіненко. Причиною затримання, як зазначив автор допису, стала шпигунська діяльність на користь РФ. Портал “Коментарі” дізнався у МВС, чи дійсно в Польщі затримали Бедриківського.
У Міністерстві внутрішніх справ на офіційний журналістський запит повідомили, що за результатами розгляду, відповідно до наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (далі – ДМПС НПУ) інформації, станом на дату надання відповіді інформація щодо затримання зазначеної у запиті особи компетентними органами Республіки Польща до ДМПС НПУ не надходила.
Тож зазначимо, що інформація, яку поширив Барвіненко, як нібито підтверджений факт, не відповідає дійсності. А портал “Коментарі” стоїть на сторожі чесних новин.
