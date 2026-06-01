“Гучне затримання українського генерал-полковника в Польщі”: портал “Коментарі” викриває фейки

Затримання українських посадовців особливо за кордоном — це резонансні події, які впливають як на внутрішню ситуацію, так і міжнародний імідж України. Однак не всі новини, які поширюють в українському інформаційному просторі, відповідають дійсності. Один з таких фейків викрив портал “Коментарі”.

Генерал-полковник Бедриківський. Фото портал "Коментарі"

У Польщі нібито було затримано генерал-полковника Володимира Бедриківського. Про це повідомив народний депутат України VI-VIII скликань, голова Одеської районної ради 2020-2025 рр. Віталій Барвіненко. Причиною затримання, як зазначив автор допису, стала шпигунська діяльність на користь РФ. Портал “Коментарі” дізнався у МВС, чи дійсно в Польщі затримали Бедриківського.

У Міністерстві внутрішніх справ на офіційний журналістський запит повідомили, що за результатами розгляду, відповідно до наданої Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України (далі – ДМПС НПУ) інформації, станом на дату надання відповіді інформація щодо затримання зазначеної у запиті особи компетентними органами Республіки Польща до ДМПС НПУ не надходила.

“За результатами перевірки обліків вхідної та вихідної кореспонденції ДМПС НПУ відомостей із порушеного питання не встановлено. ДМПС НПУ не володіє інформацією щодо можливих підстав або обставин затримання зазначеної особи”, — йдеться у повідомленні.

Тож зазначимо, що інформація, яку поширив Барвіненко, як нібито підтверджений факт, не відповідає дійсності. А портал “Коментарі” стоїть на сторожі чесних новин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Україна може провалити переговори з ЄС.



