"Громкое задержание украинского генерал-полковника в Польше": портал "Комментарии" разоблачает фейки

Задержание украинских чиновников особенно за границей – это резонансные события, которые влияют как на внутреннюю ситуацию, так и на международный имидж Украины. Однако не все новости, распространяемые в украинском информационном пространстве, соответствуют действительности. Один из таких фейков разоблачил портал "Комментарии".

Генерал-полковник Бедриковский. Фото портал "Комментарии"

В Польше якобы был задержан генерал-полковник Владимир Бедриковский. Об этом сообщил народный депутат Украины VI-VIII созывов, председатель Одесского районного совета 2020-2025 гг. Виталий Барвиненко. Причиной задержания, как отметил автор поста, стала шпионская деятельность в пользу РФ. Портал "Комментарии" узнал в МВД, действительно ли в Польше задержали Бедриковского.

В Министерстве внутренних дел на официальный журналистский запрос сообщили, что по результатам рассмотрения, в соответствии с предоставленной Департаментом международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины (далее – ДМПС НПУ) информации, по состоянию на дату предоставления ответа информация о задержании указанного в запросе лица компетентными органами Республики Польша в ДМПС НПУ не поступала.

"По результатам проверки учетов входящей и исходящей корреспонденции ДМПС НПУ сведений по поднятому вопросу не установлено. ДМПС НПУ не владеет информацией о возможных основаниях или обстоятельствах задержания указанного лица", — говорится в сообщении.

Отметим, что информация, которую распространил Барвиненко, как якобы подтвержденный факт, не соответствует действительности.

