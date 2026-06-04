На украинцев массово посыпались штрафы: под угрозой персональные и банковские данные

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Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяется мошенническая схема с фейковыми SMS-сообщениями. Украинцам рассылают о якобы "штрафах за нарушение ПДД".
Штраф. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации рассказали, что схема работает следующим образом – пользователи получают SMS или сообщения в мессенджерах с требованием "срочно уплатить штраф". Вместе с требованием присылают ссылку на ресурс, имитирующий государственные сервисы. Перейдя по ссылке и введя данные карточки, человек фактически передает мошенникам доступ к собственному счету, отметили аналитики ЦПД.
Напомним: портал "Комментарии" писали о разоблачении фейка, распространяемого в сети интернет. Задержание украинских чиновников, особенно за рубежом, — это резонансные события, которые влияют как на внутреннюю ситуацию, так и на международный имидж Украины. Однако не все новости, распространяемые в украинском информационном пространстве, соответствуют действительности. Один из таких фейков разоблачил портал "Комментарии".
Сообщалось, что в Польше якобы был задержан генерал-полковник Владимир Бедриковский. Портал "Комментарии" узнал в МВД о подробностях ситуации.
Оказалось, что информация, которую распространяли, как будто бы подтвержденный факт, не соответствует действительности. А портал "Комментарии" стоит на страже честных новостей.