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На украинцев массово посыпались штрафы: под угрозой персональные и банковские данные

Украинцев предупредили об очередной мошеннической схеме

4 июня 2026, 14:18
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Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространяется мошенническая схема с фейковыми SMS-сообщениями. Украинцам рассылают о якобы "штрафах за нарушение ПДД".

На украинцев массово посыпались штрафы: под угрозой персональные и банковские данные

Штраф. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что схема работает следующим образом – пользователи получают SMS или сообщения в мессенджерах с требованием "срочно уплатить штраф". Вместе с требованием присылают ссылку на ресурс, имитирующий государственные сервисы. Перейдя по ссылке и введя данные карточки, человек фактически передает мошенникам доступ к собственному счету, отметили аналитики ЦПД.

"Патрульная полиция и Киберполиция напоминают, что Департамент патрульной полиции Украины никогда не направляет гражданам уведомления о штрафах на мобильные телефоны. Цель таких рассылок — похищение персональных и банковских данных граждан Украины через фишинговые ссылки", — предупредили украинцев аналитики Центра.

На украинцев массово посыпались штрафы: под угрозой персональные и банковские данные - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писали о разоблачении фейка, распространяемого в сети интернет. Задержание украинских чиновников, особенно за рубежом, — это резонансные события, которые влияют как на внутреннюю ситуацию, так и на международный имидж Украины. Однако не все новости, распространяемые в украинском информационном пространстве, соответствуют действительности. Один из таких фейков разоблачил портал "Комментарии".

Сообщалось, что в Польше якобы был задержан генерал-полковник Владимир Бедриковский. Портал "Комментарии" узнал в МВД о подробностях ситуации.

Оказалось, что информация, которую распространяли, как будто бы подтвержденный факт, не соответствует действительности. А портал "Комментарии" стоит на страже честных новостей.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0ymNWvpUyrMA3BFiRRzdAyUDvrmhDzYPQWsJhpfYPYdBVymAxsSC1pVZN5FbwhVBwl
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