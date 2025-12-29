logo_ukra

На Прикарпатті перекинувся автобус з пасажирами: є загиблий та травмовані
commentss НОВИНИ Всі новини

На Прикарпатті перекинувся автобус з пасажирами: є загиблий та травмовані

Слідчі затримали водія, йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

29 грудня 2025, 16:57
Автор:
Маламура Сергій

Аварія за участі пасажирського автобуса сталася на Івано-Франківщині. Поблизу села Раків Брошнів-Осадської громади загинула одна людина та щонайменше 16 осіб постраждали. 

На Прикарпатті перекинувся автобус з пасажирами: є загиблий та травмовані

Перекинувся автобус. Фото: з відкритих джерел

Рейсовий автобус "VanHool", який здійснював пасажирські перевезення за маршрутом "Рахів – Ліберець", перекинувся на автодорозі Стрий – Чернівці – Мамалига, повідомили у поліції Прикарпаття. 

За кермом перебував 57-річний мешканець Львівської області. За попередніми даними поліції, він "не врахував дорожню обстановку,  не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, допустив виїзд автобуса за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб перекинувся на бік".

"Унаслідок автопригоди 61-річний пасажир автобуса від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Ще 16 пасажирів, віком від 13 до 79 років, із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичних закладів. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння — він був тверезий", — йдеться у повідомленні. 

Водія слідчі затримали, йому готують підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

"Поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, уникати ризикованих маневрів та обов’язково враховувати погодні умови. Бережіть своє життя та життя інших учасників дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв портал "Коментарі", у Харкові суддя збила на пішохідному переході двох неповнолітніх дівчат. Досудове розслідування проводять прокуратура та ДБР. Унаслідок аварії травмовано двох дівчат віком 13 та 14 років. Їх із тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували до медичного закладу.



Джерело: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/pfbid0DeP6oLfC52WqxLS1XzuiJY9LtqFrMucF5EqEMsgRcQK5mHzv6waBZdEA4AcjCHkQl?locale=uk_UA
