logo

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия На Прикарпатье перевернулся автобус с пассажирами: есть погибший и травмированные
commentss НОВОСТИ Все новости

На Прикарпатье перевернулся автобус с пассажирами: есть погибший и травмированные

Следователи задержали водителя, ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет

29 декабря 2025, 16:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Ивано-Франковской области. Вблизи села Раков Брошнев-Осадской громады погиб один человек и по меньшей мере 16 пострадали.

На Прикарпатье перевернулся автобус с пассажирами: есть погибший и травмированные

Перевернулся автобус. Фото: из открытых источников

Рейсовый автобус VanHool, который осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Рахов — Либерец, перевернулся на автодороге Стрый — Черновцы — Мамалыга, сообщили в полиции Прикарпатья.

За рулем находился 57-летний житель Львовской области. По предварительным данным полиции, он "не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд автобуса за пределы проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось на сторону".

"В результате аварии 61-летний пассажир автобуса от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Еще 16 пассажиров в возрасте от 13 до 79 лет с травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения — оно было трезвым", — говорится в сообщении.

Водителя следователи задержали, ему готовят подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

"Полиция Прикарпатья в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, избегать рискованных маневров и обязательно учитывать погодные условия. Берегите свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове судья сбила на пешеходном переходе двух несовершеннолетних девушек. Досудебное расследование проводится прокуратурой и ДБР. В результате аварии травмированы две девушки в возрасте 13 и 14 лет. Их с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/pfbid0DeP6oLfC52WqxLS1XzuiJY9LtqFrMucF5EqEMsgRcQK5mHzv6waBZdEA4AcjCHkQl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости