На Прикарпатье перевернулся автобус с пассажирами: есть погибший и травмированные

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Ивано-Франковской области. Вблизи села Раков Брошнев-Осадской громады погиб один человек и по меньшей мере 16 пострадали.

Перевернулся автобус. Фото: из открытых источников

Рейсовый автобус VanHool, который осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Рахов — Либерец, перевернулся на автодороге Стрый — Черновцы — Мамалыга, сообщили в полиции Прикарпатья.

За рулем находился 57-летний житель Львовской области. По предварительным данным полиции, он "не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд автобуса за пределы проезжей части, после чего транспортное средство перевернулось на сторону".

"В результате аварии 61-летний пассажир автобуса от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Еще 16 пассажиров в возрасте от 13 до 79 лет с травмами разной степени тяжести доставлены в медицинские учреждения. Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения — оно было трезвым", — говорится в сообщении.

Водителя следователи задержали, ему готовят подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения. Мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

"Полиция Прикарпатья в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, избегать рискованных маневров и обязательно учитывать погодные условия. Берегите свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

