На фронті загинув Олексій Юков: пішов із життя відомий керівник пошукового загону «Плацдарм»

Стало відомо про трагічну загибель Олексія Юкова — видатного українського пошуковця, який очолював Асоціацію дослідників військово-історичної спадщини "Плацдарм". Чоловік присвятив більшу частину свого життя благородній місії — поверненню полеглих бійців додому для гідного поховання.

Олексій Юков. Фото з відкритих джерел

Сумну звістку про смерть керівника організації спершу оприлюднила його близька людина. Першою про його загибель повідомила дружина Євгенія Калугіна. Трохи згодом ці трагічні дані офіційно підтвердили в колі захисників, зокрема, пізніше цю інформацію підтвердив український військовослужбовець Сергій Гнезділов.

Варто зазначити, що обставини загибелі наразі невідомі, адже ще кілька днів тому він публікував у соцмережах відео з пошукових операцій на фронті, продовжуючи свою небезпечну роботу на передовій.

Олексій Юков був уродженцем Слов'янська Донецької області та віддав пошуковій діяльності чверть століття. Він займався пошуком загиблих солдатів понад 25 років — спочатку це були бійці Другої світової війни. Власне, "Плацдарм" починався як організація з вивчення військово-историчної спадщини. Однак збройний напад сусідньої держави змусив команду переформатувати свою роботу. З початком російської агресії в 2014 році організація зайнялася пошуком загиблих уже на російсько-українській війні, витягуючи тіла військових із найгарячіших точок.

Праця Олексія та його команди закарбувалася в українській документалістиці. Пошуковець став одним із героїв документального фільму Радіо Свобода "Поверніть мені ім'я" про людей, які повертають тіла загиблих українських військових. У цій стрічці Юков озвучив своє головне життєве кредо та усвідомлення колосального масштабу трагедії.

" Мені життя не вистачить , — ділився своїми думками Олексій у фільмі, — щоб повернути з цієї війни останнього солдата". Попри всі труднощі та смертельну небезпеку, він наголошував на неможливості покинути цю справу: "Я не можу зупинитися, доки не знайду останнього…".

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