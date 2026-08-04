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Рік за два: мер Харкова Ігор Терехов пропонує подвоїти страховий стаж працівникам у прифронтових зонах

Захист для тих, хто ризикує життям: Асоціація прифронтових міст вимагає житлових та медичних гарантій для місцевих працівників

4 серпня 2026, 19:04
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Недилько Ксения

Міські голови прифронтових регіонів закликають центральну владу радикально переглянути систему соціального забезпечення для громадян, які продовжують забезпечувати життєдіяльність міст і громад під постійними обстрілами. Відповідну ініціативу озвучив очільник Харкова, запропонувавши запровадити вагомі преференції та державні гарантії.

Рік за два: мер Харкова Ігор Терехов пропонує подвоїти страховий стаж працівникам у прифронтових зонах

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Керівництво прифронтових муніципалітетів наполягає на необхідності термінового впровадження нових фінансових та правових механізмів підтримки для фахівців різних галузей, які не залишають небезпечні регіони. Головною ідеєю є суттєве прискорення накопичення пенсійних прав для таких громадян.

"Зараховувати один рік роботи на прифронтових територіях як два роки страхового стажу", — озвучив ключову пропозицію мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Окрім пенсійних пільг, посадовець наголошує на важливості створення комплексної системи соціального захисту. Вона має включати обов'язкове державне страхування життя та здоров'я, цільову грошову допомогу у випадку отримання травм або інвалідності, а також регулярні доплати до заробітної плати. Також пакет пропозицій містить право на безоплатне відновлення здоров'я, надання психологічної допомоги, додаткові дні відпочинку та вирішення житлових питань.

Мер підкреслив, що щоденна праця у безпосередній близькості до лінії бойових дій суттєво відрізняється від роботи в глибокому тилу, тому держава має гідно оцінювати такий цивільний героїзм.

"Наші люди працюють зовсім в інших умовах сьогодні, — акцентував міський голова на щоденній небезпеці, з якою стикаються робітники, — і нам потрібні стимули для того, щоб вони працювали".

Ігор Терехов переконаний, що без запровадження реальних правових інструментів утримати кваліфіковані кадри у прифронтовій смузі буде дедалі складніше. На його думку, першочерговим завданням уряду має стати законодавче закріплення фінансових компенсацій за роботу у зонах підвищеного ризику.

"Щоб була гарантована надбавка цим людям за роботу в умовах постійного ризику", — резюмував лідер Асоціації прифронтових міст, закликаючи профільні міністерства до рішучих кроків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що влада Харківщини спільно з оборонцями розгорнула комплексні заходи безпеки задля збереження життів цивільних мешканців та захисту дорожньої інфраструктури від безпілотників ворога. У регіоні запроваджують як технологічні нововведення для комунальників, так і масштабні фортифікаційні рішення на автошляхах.



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