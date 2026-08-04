Год за два: мэр Харькова Игорь Терехов предлагает удвоить страховой стаж работникам в прифронтовых зонах

Городские главы прифронтовых регионов призывают центральные власти радикально пересмотреть систему социального обеспечения для граждан, которые продолжают обеспечивать жизнедеятельность городов и общин под постоянными обстрелами. Соответствующую инициативу озвучил глава Харькова, предложив ввести значительные преференции и государственные гарантии.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Руководство прифронтовых муниципалитетов настаивает на необходимости срочного внедрения новых финансовых и правовых механизмов поддержки для специалистов разных отраслей, не покидающих опасные регионы. Главной идеей является существенное ускорение накопления пенсионных прав для граждан.

"Зачислять один год работы на прифронтовых территориях как два года страхового стажа", — озвучил ключевое предложение мэр Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов.

Кроме пенсионных льгот, чиновник отмечает важность создания комплексной системы социальной защиты. Она должна включать в себя обязательное государственное страхование жизни и здоровья, целевую денежную помощь в случае получения травм или инвалидности, а также регулярные доплаты к заработной плате. Также пакет предложений содержит право на безвозмездное восстановление здоровья, оказание психологической помощи, дополнительные дни отдыха и решение жилищных вопросов.

Мэр подчеркнул, что ежедневный труд в непосредственной близости от линии боевых действий существенно отличается от работы в глубоком тылу, поэтому государство должно по достоинству оценивать такой гражданский героизм.

"Наши люди работают совсем в других условиях сегодня, — акцентировал городской голова на ежедневной опасности, с которой сталкиваются рабочие, — и нам нужны стимулы для того, чтобы они работали".

Игорь Терехов убежден, что без введения реальных правовых инструментов удержать квалифицированные кадры в прифронтовой полосе будет все сложнее. По его мнению, первоочередной задачей правительства должно стать законодательное закрепление финансовых компенсаций за работу в зонах повышенного риска.

"Чтобы была гарантирована надбавка этим людям за работу в условиях постоянного риска", — резюмировал лидер Ассоциации прифронтовых городов, призывая профильные министерства к решительным шагам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что власть Харьковщины совместно с защитниками развернула комплексные меры безопасности для сохранения жизней гражданских жителей и защиты дорожной инфраструктуры от беспилотников врага. В регионе вводятся как технологические нововведения для коммунальщиков, так и масштабные фортификационные решения на дорогах.